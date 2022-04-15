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    У «обкусанного» флигеля на Малом проспекте П.С. частично разобрали строительный забор. Работы приостановили

    1924
    1 комментарий

    На Петроградской стороне приостановлены работы по разбору комплекса бывшего завода «Навигатор».

    Как сообщают очевидцы, вечером 15 апреля строительный забор у демонтируемого флигеля во дворе частично разобрали. Сейчас он есть только напротив уже затронутого работами участка зданий. Техника не работает. По словам активистов, на место приезжал замглавы Петроградского района Евгений Корабельников. Он сообщил, что на понедельник назначено отдельное совещание по этому объекту, до тех пор работы не возобновятся.

    автор видео Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Напомним, появление строительного забора и начавшийся демонтаж флигеля заставили выйти в «караул» защитников здания. Они считают, что комплекс включает исторические корпуса и отстаивают эту позицию в суде. В ходе этого дежурства полиция задержала двоих активистов.

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    Комментарии (1)

    ЛенаЛеан
    там опять начали сносить. вынуждена всех огорчить: сносы зданий тесно связаны с коррупцией во власти начиная от районных администраций и муниципальных депутатов. им никогда нельзя верить. Это , кстати, мое мнение
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