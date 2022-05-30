Петербургский Госстройнадзор не принял уведомление о сносе дома Лапина. Застройщик говорит, что ждет разрешения

Об ответе Госстройнадзора на свой запрос 30 мая сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский. Служба подтвердила, что ООО «Цесма» направило ей обращение, что планирует демонтаж дома по адресу Рижский проспект, дом 26А. «Принимая во внимание планируемый снос объекта в целях нового строительства/реконструкции, в порядке части 8 статьи 55.30 ГрКРФ, службой принято решение об отказе в приеме уведомления о планируемом сносе рассматриваемого объекта, — говорится в документе. — Снос объекта должен быть осуществлён в порядке главы 6 ГрК РФ, в том числе после получения разрешения на строительство. По состоянию на момент рассмотрения документации по сносу разрешение на строительство службой не выдавалось».



Застройщик ООО «Цесма» — дочернее предприятие компании «СЭТЛ». Там «Фонтанке» подтвердили, что направляли уведомление. «Однако в любом случае, будучи законопослушной компанией, проводить демонтажные работы мы бы начали только после получения разрешения на строительство, — подчеркнули в пресс-службе. — И в настоящее время никаких работ на объекте мы не ведём».



Градозащитники спорят с застройщиком в суде о том, можно ли сносить историческое здание середины ХIХ века, но сильно перестроенное и надстроенное спустя 100 лет. При этом дом Лапина оказался в списке, который активисты направили в Следственный комитет и в котором говорили об угрозе утраты ценной застройки. Кроме него, там оказались, в частности, уже разрушенный манеж лейб-гвардии Финляндского полка и частично разрушенные Торговые бани Екимовой. В случае с последними застройщик как раз направил уведомление о сносе в Госстройнадзор, и оно точно так же и по тем же основаниям не было принято.