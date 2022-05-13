Застройщик не имел права начинать снос бань Екимовой. ГАСН отказался принять уведомление о демонтаже

Застройщик незаконно начал снос зданий торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны. Госстройнадзор Петербурга отказался принять уведомление о начале демонтажа здания. Это следует из ответа ведомства, распространенного 13 мая петербуржцем Олегом Мухиным, который является истцом по делу о признании демонтажа незаконным.

Согласно обнародованному тексту из ответа ведомства, 14 апреля в Госстройнадзор поступило обращение компании «Пегас» с уведомлением о планируемом сносе здания на Малом проспекте П.С., д. 4. «По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе вышеуказанного объекта <...> службой было принято мотивировочное решение об отказе в предоставлении государственной услуги по осуществлению приема уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства», — говорится в ответе Госстройнадзора.

Кроме того, так как работы проводятся в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ОЗРЗ), служба также направила свое решение в комитет по охране памятников.



Компания «Пегас» является техническим заказчиком работ по сносу зданий торговых бань Екимовой. Снос начался 15 апреля, несмотря на активное противодействие горожан.



В настоящее время Куйбышевский районный суд города рассматривает иск Олега Мухина и Романа Тимофеева к ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» с требованием признать незаконным технический учет: дату постройки — 1948 год — дома № 4, литера А, по Малому проспекту. Истцы полагают, что здание «омолодили», и на самом деле оно является дореволюционным, что автоматически запрещает его снос. Суд наложил меры защиты: в настоящее время любые работы на объекте, в том числе вывоз строительного мусора, запрещены. Недавно «Пегас» предпринял неудачную попытку снять меры защиты.



В частности, по информации депутата регионального Заксобрания Бориса Вишневского, согласно архивных документам, корпуса возведены в 1813 и 1826 годах, а не в 1948 году, как это следует из последней версии документов.

