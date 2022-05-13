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    Застройщик не имел права начинать снос бань Екимовой. ГАСН отказался принять уведомление о демонтаже

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    10 комментариев

    Застройщик незаконно начал снос зданий торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны. Госстройнадзор Петербурга отказался принять уведомление о начале демонтажа здания. Это следует из ответа ведомства, распространенного 13 мая петербуржцем Олегом Мухиным, который является истцом по делу о признании демонтажа незаконным.

    Согласно обнародованному тексту из ответа ведомства, 14 апреля в Госстройнадзор поступило обращение компании «Пегас» с уведомлением о планируемом сносе здания на Малом проспекте П.С., д. 4. «По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе вышеуказанного объекта <...> службой было принято мотивировочное решение об отказе в предоставлении государственной услуги по осуществлению приема уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства», — говорится в ответе Госстройнадзора.

    Кроме того, так как работы проводятся в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ОЗРЗ), служба также направила свое решение в комитет по охране памятников.

    Компания «Пегас» является техническим заказчиком работ по сносу зданий торговых бань Екимовой. Снос начался 15 апреля, несмотря на активное противодействие горожан.

    В настоящее время Куйбышевский районный суд города рассматривает иск Олега Мухина и Романа Тимофеева к ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» с требованием признать незаконным технический учет: дату постройки — 1948 год — дома № 4, литера А, по Малому проспекту. Истцы полагают, что здание «омолодили», и на самом деле оно является дореволюционным, что автоматически запрещает его снос. Суд наложил меры защиты: в настоящее время любые работы на объекте, в том числе вывоз строительного мусора, запрещены. Недавно «Пегас» предпринял неудачную попытку снять меры защиты.

    В частности, по информации депутата регионального Заксобрания Бориса Вишневского, согласно архивных документам, корпуса возведены в 1813 и 1826 годах, а не в 1948 году, как это следует из последней версии документов.

    Следующее заседание назначено на 23 мая.

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    Комментарии (10)

    VKuser360103521
    Наша Аллочка Аккерман устроила шушеру по оболванию населения. Мужчины выведут её на чистую воду через суд....
    Как же так получилось? Наверное манипуляции по омоложению стоят также как и косметические процедуры?))) Алла небось себе подтяжку сделает))
    муматор
    и дальше что? Штраф в тысячу рублей?
    zlopopik
    И...? Что там такого в этих бараках на 2,5 этажа? До революции можно было всякое го...но строить - вот и строили. Сейчас зачем терпеть эти развалюхи?
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