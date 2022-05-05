Суд отказался снять запрет на снос торговых бань Екимовой

Куйбышевский районный суд Петербурга 5 мая рассмотрел заявление компании «Пегас» о снятии мер защиты — запрете до окончания судебного процесса сносить здания торговых бань Екимовой на Малом проспекте П. С. Застройщику было отказано. Об этом «Фонтанке» сообщил один из истцов, Олег Мухин, и подтвердила объединенная пресс-служба судов города.

«Рассмотрение заявления в рамках административного дела. Сегодня суд рассмотрел заявление ООО «Пегас» об отмене мер и отказал», — рассказали в пресс-службе судов.



В своем градозащитном телеграм-канале Мухин рассказал, что служба судебных приставов остановила снос, сотрудникам пришлось устраивать «облавы на экскаваторщиков и камазистов» и запретить вывоз демонтированных конструкций здания под видом строительного мусора. «Отвечая на вопрос судьи, приставы подтвердили, что сохраняющиеся конструкции здания на вид прочные, трещин по фасаду не имеют, подлежат укреплению, а не демонтажу», — отмечают истцы.

В свою очередь, в пресс-службе судов пояснили, что суд также рассмотрел заявление судебного пристава-исполнителя о разъяснении исполнительного документа (можно ли вывозить строительный мусор). В разъяснениях суд отказал, указав, что раз запрещены работы по демонтажу, то работы по вывозу мусора, образовавшегося от демонтажа, тоже запрещены.

Олег Мухин и Роман Тимофеев подали иск к ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости». Петербуржцы требуют признать незаконным технический учет — дату постройки 1948 год дома № 4, литеры А, по Малому проспекту Петроградской стороны. По мнению истцов, здание является дореволюционным, а значит, его снос запрещает законодательство. По их ходатайству суд наложил обеспечительные меры — запретил проводить любые работы по этому адресу до вступления решения в законную силу.