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    Бастрыкин заинтересовался еще одним петербургским сносом. Теперь «под взором» кинотеатр «Слава»

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    Глава Следственного комитета РФ потребовал проверить информацию о сносе здания бывшего кинотеатра «Слава» в Петербурге. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным СК, ранее одна из жительниц Северной столицы через страницу во «ВКонтакте» обратилась к Бастрыкину и от лица детей войны попросила его «защитить здание, которое, по их мнению, имеет культурно-историческую ценность».

    «А. И. Бастрыкин поручил установить все обстоятельства и принять соответствующие меры реагирования», — сказано в сообщении.

    В феврале 2020 года владелец кинотеатра «Слава» в Купчино получил разрешение Госстройнадзора на строительство многоуровневого торгового центра после сноса старого здания. Местные жители высказались против этого решения, и с тех пор здание так и продолжает стоять. 3 августа 2022-го издание NSP сообщило, что на месте бывшего кинотеатра якобы появится жилой комплекс.

    Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить два уголовных дела: об избиении градозащитника Олега Мухина и о сносе дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, 51

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