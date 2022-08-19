Бастрыкин заинтересовался еще одним петербургским сносом. Теперь «под взором» кинотеатр «Слава»

Глава Следственного комитета РФ потребовал проверить информацию о сносе здания бывшего кинотеатра «Слава» в Петербурге. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СК, ранее одна из жительниц Северной столицы через страницу во «ВКонтакте» обратилась к Бастрыкину и от лица детей войны попросила его «защитить здание, которое, по их мнению, имеет культурно-историческую ценность».
«А. И. Бастрыкин поручил установить все обстоятельства и принять соответствующие меры реагирования», — сказано в сообщении.
В феврале 2020 года владелец кинотеатра «Слава» в Купчино получил разрешение Госстройнадзора на строительство многоуровневого торгового центра после сноса старого здания. Местные жители высказались против этого решения, и с тех пор здание так и продолжает стоять. 3 августа 2022-го издание NSP сообщило, что на месте бывшего кинотеатра якобы появится жилой комплекс.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить два уголовных дела: об избиении градозащитника Олега Мухина и о сносе дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, 51