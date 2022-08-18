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    СК возбудил дело о незаконном лишении свободы градозащитника в Петербурге

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    1 комментарий

    Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы петербургского активиста, который выступает против сноса дворовых флигелей памятника — особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51. Об этом ведомство сообщило 18 августа.

    Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ. Как считает следствие, 16 августа неустановленные лица, которые находились в помещении холла первого этажа дома 51, литера А, по Большой Морской улице с петербургским градозащитником, «в связи с ранее возникшим конфликтом и нанесением ему побоев, угрожая продолжением избиения и применением насилия, блокировали выходы из холла указанного здания, запретили ему свободно перемещаться и покидать указанное помещение».

    Также, по версии СК, неизвестные «с силой толкнули его, причинив физическую боль», а затем побудили активиста написать заявление об отсутствии претензий к работникам строительной структуры, которая ведет работы на объекте. Скрыться от нападавших пострадавший смог только некоторое время спустя.

    Речь идет о журналисте и градозащитнике Олеге Мухине, который днем ранее приехал к особняку Салтыковой для пикетирования против сноса памятника. Активиста избили неизвестные, в результате чего он был госпитализирован с сотрясением мозга.

    Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить два уголовных дела: об избиении градозащитника и о сносе дворовых флигелей объекта культурного наследия.

    Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК.

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    Комментарии 1

    Игoрь18 Авг 2022 в 15:58
    Теперь можно спать спокойно, если на контроле
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