СК возбудил дело о незаконном лишении свободы градозащитника в Петербурге

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы петербургского активиста, который выступает против сноса дворовых флигелей памятника — особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51. Об этом ведомство сообщило 18 августа.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ. Как считает следствие, 16 августа неустановленные лица, которые находились в помещении холла первого этажа дома 51, литера А, по Большой Морской улице с петербургским градозащитником, «в связи с ранее возникшим конфликтом и нанесением ему побоев, угрожая продолжением избиения и применением насилия, блокировали выходы из холла указанного здания, запретили ему свободно перемещаться и покидать указанное помещение».