Градозащитники: Несмотря на СК, снос флигелей особняка Салтыковой продолжается

Градозащитники Петербурга 24 августа зафиксировали, что работы по демонтажу дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51, продолжаются, несмотря на возбужденное уголовное дело. Фото и видео опубликовал Telegram-канал «SOS СПб снос».
В публикации утверждается, что фото и видео были сделаны 24 августа.
«В пятницу были разрушены последние сохранявшиеся стены третьего этажа, на этой неделе снос продолжается», — говорится в посте.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил 16 августа возбудить уголовное дело о сносе флигелей особняка — объекта культурного наследия.
Кроме того, в тот же день у особняка был избит журналист и градозащитник Олег Мухин, которого госпитализировали с сотрясением мозга. По факту избиения и незаконного лишения свободы были возбуждены дела по двум уголовным статьям. Обвиняемым по делу проходит Николай Марков. После того как суд отказался назначить меру пресечения ему в виде ареста, председатель СК поручил обжаловать это решение.
Глава ведомства в последнее время обращает пристальное внимание на градозащитные скандалы со сносами исторических зданий в Петербурге. Эти случаи также стали причиной возбуждения уголовного дела. На этой неделе расследование привело правоохранителей с обысками в комитет по охране памятников.