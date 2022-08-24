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    Градозащитники: Несмотря на СК, снос флигелей особняка Салтыковой продолжается

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    6 комментариев

    Градозащитники Петербурга 24 августа зафиксировали, что работы по демонтажу дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51, продолжаются, несмотря на возбужденное уголовное дело. Фото и видео опубликовал Telegram-канал «SOS СПб снос».

    В публикации утверждается, что фото и видео были сделаны 24 августа.

    «В пятницу были разрушены последние сохранявшиеся стены третьего этажа, на этой неделе снос продолжается», — говорится в посте.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил 16 августа возбудить уголовное дело о сносе флигелей особняка — объекта культурного наследия.

    Кроме того, в тот же день у особняка был избит журналист и градозащитник Олег Мухин, которого госпитализировали с сотрясением мозга. По факту избиения и незаконного лишения свободы были возбуждены дела по двум уголовным статьям. Обвиняемым по делу проходит Николай Марков. После того как суд отказался назначить меру пресечения ему в виде ареста, председатель СК поручил обжаловать это решение.

    Глава ведомства в последнее время обращает пристальное внимание на градозащитные скандалы со сносами исторических зданий в Петербурге. Эти случаи также стали причиной возбуждения уголовного дела. На этой неделе расследование привело правоохранителей с обысками в комитет по охране памятников.

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    Комментарии 6

    Ser_N077124 Авг 2022 в 14:59
    Вот если честно, то безликие дворовые флигели так ли уж надо охранять... в них явно нет уникальных интерьеров... вот фасады, красную линию и высоту - безусловно нужно... разобрали флигель - построили в тех же габаритах новое здание с подземной парковкой с современным инженерным обеспечением...
    +2−1
    Slava_Rossii224 Авг 2022 в 14:57
    Кто же тогда крышует этих строителей, что им даже Бастрыкин с лупой не указ?
    +5−0
    Huga Birchtree24 Авг 2022 в 14:52
    Градозащитники Петербурга настолько себя дискредитировали, что это слово настоящими петербуржцами иначе как ругательством не воспринимается.
    +1−9
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