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    Бастрыкин поручил обжаловать отказ в аресте обвиняемого в нападении на градозащитника Мухина в Петербурге

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    Приморский районный суд Петербурга отказался поместить под арест Николая Маркова, обвиняемого в избиении журналиста и градозащитника Олега Мухина. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил составить доклад о причинах отказа в удовлетворении ходатайства следствия и обжаловать это решение суда. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал ведомства.

    Вместо ареста суд избрал Маркову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Причины этого решения будут доложены главе СК РФ, а само решение — обжаловано.

    По версии следствия, 16 августа градозащитник Олег Мухин, который выступает против сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51 в Петербурге, прибыл к зданию-памятнику. Он снимал видео. «Увидев это, сотрудник ООО «Производственно-коммерческая фирма «Мандарин», демонтировавшего объект, Николай Марков и еще двое лиц избили Мухина, после чего затолкнули потерпевшего в помещение холла, где заставили написать расписку об отсутствии претензий», — считают в СК.

    По информации правоохранителей, Марков работает офис-менеджером в «Мандарине», компания занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве. Фактический характер деятельности обвиняемого следствию предстоит установить.

    Маркову были предъявлены обвинения по двум уголовным статьям: в причинении побоев и незаконном лишении человека свободы (ст. 116, 127 УК РФ).

    Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о сносе флигелей особняка Салтыковой. Также была создана спецгруппа для расследования сноса домов-памятников и исторических зданий в Петербурге. 22 августа сотрудники ведомства в рамках расследования этого дела пришли в комитет по охране памятников.

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