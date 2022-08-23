Бастрыкин поручил обжаловать отказ в аресте обвиняемого в нападении на градозащитника Мухина в Петербурге

Приморский районный суд Петербурга отказался поместить под арест Николая Маркова, обвиняемого в избиении журналиста и градозащитника Олега Мухина. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил составить доклад о причинах отказа в удовлетворении ходатайства следствия и обжаловать это решение суда. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал ведомства.

Вместо ареста суд избрал Маркову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Причины этого решения будут доложены главе СК РФ, а само решение — обжаловано.