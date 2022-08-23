Бастрыкин поручил обжаловать отказ в аресте обвиняемого в нападении на градозащитника Мухина в Петербурге

Приморский районный суд Петербурга отказался поместить под арест Николая Маркова, обвиняемого в избиении журналиста и градозащитника Олега Мухина. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил составить доклад о причинах отказа в удовлетворении ходатайства следствия и обжаловать это решение суда. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал ведомства.
Вместо ареста суд избрал Маркову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Причины этого решения будут доложены главе СК РФ, а само решение — обжаловано.
По версии следствия, 16 августа градозащитник Олег Мухин, который выступает против сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51 в Петербурге, прибыл к зданию-памятнику. Он снимал видео. «Увидев это, сотрудник ООО «Производственно-коммерческая фирма «Мандарин», демонтировавшего объект, Николай Марков и еще двое лиц избили Мухина, после чего затолкнули потерпевшего в помещение холла, где заставили написать расписку об отсутствии претензий», — считают в СК.
По информации правоохранителей, Марков работает офис-менеджером в «Мандарине», компания занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве. Фактический характер деятельности обвиняемого следствию предстоит установить.
Маркову были предъявлены обвинения по двум уголовным статьям: в причинении побоев и незаконном лишении человека свободы (ст. 116, 127 УК РФ).
Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о сносе флигелей особняка Салтыковой. Также была создана спецгруппа для расследования сноса домов-памятников и исторических зданий в Петербурге. 22 августа сотрудники ведомства в рамках расследования этого дела пришли в комитет по охране памятников.