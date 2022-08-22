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    СК не добился ареста по делу, которым увлечён Бастрыкин. Обвиняемый в нападении на градозащитника Мухина идёт домой

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    4 комментария

    Приморский райсуд не нашёл оснований для ареста фигуранта уголовного дела о нападении на градозащитника Олега Мухина, материалы по которому с подачи Александра Бастрыкина у петербургских следователей забрал центральный аппарат.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 22 августа Приморский райсуд ограничил свободу Николая Маркова запретом определённых действий, не увидев оснований держать его под стражей. На самой строгой мере для обвиняемого в побоях и незаконном лишении свободы настаивал СК.

    По версии следствия, сотрудник демонтажной компании Марков был одним из тех, кто 16 августа бил журналиста и правозащитника Олега Мухина, выступавшего против сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой. Из материалов следует, что активист упал после пары ударов в грудь, после его били ногами, затолкали в холл, где заперли и заставили написать расписку об отсутствии претензий. Марков якобы был тем, кто диктовал текст, а потом требовал от побитого градозащитника умыться перед тем, как выйти на улицу.

    Сбежать Мухину удалось почти через час, когда напавшие на него отвлеклись, сказано в материалах следствия. Фамилию Маркова пострадавший назвал сразу в видеообращении, ещё один предполагаемый участник известен, личность третьего не установлена.

    Марков вину не признаёт.

    После окрика председателя СК Александра Бастрыкина в Петербурге возбуждено дело о сносе зданий, виновных в превышении должностных полномочий ищут среди сотрудников комитета по охране памятников Смольного. Случившееся с градозащитником также нашло незамедлительный отклик у Бастрыкина. В ответ на его поручение петербургский СК возбудил дело по двум статьям и передал материалы в центральный аппарат комитета, который взялся за расследование.

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    Комментарии 4

    DH_22 Авг 2022 в 20:04
    И СК утрётся?
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