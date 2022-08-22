СК не добился ареста по делу, которым увлечён Бастрыкин. Обвиняемый в нападении на градозащитника Мухина идёт домой

Приморский райсуд не нашёл оснований для ареста фигуранта уголовного дела о нападении на градозащитника Олега Мухина, материалы по которому с подачи Александра Бастрыкина у петербургских следователей забрал центральный аппарат.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 22 августа Приморский райсуд ограничил свободу Николая Маркова запретом определённых действий, не увидев оснований держать его под стражей. На самой строгой мере для обвиняемого в побоях и незаконном лишении свободы настаивал СК.

По версии следствия, сотрудник демонтажной компании Марков был одним из тех, кто 16 августа бил журналиста и правозащитника Олега Мухина, выступавшего против сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой. Из материалов следует, что активист упал после пары ударов в грудь, после его били ногами, затолкали в холл, где заперли и заставили написать расписку об отсутствии претензий. Марков якобы был тем, кто диктовал текст, а потом требовал от побитого градозащитника умыться перед тем, как выйти на улицу.