Следствие просит арестовать обвиняемого в нападении на градозащитника Мухина в Петербурге

Следствие ходатайствовало в суде о заключении под стражу обвиняемого в избиении журналиста и правозащитника Олега Мухина около особняка Салтыковой, против сноса дворовых флигелей которого протестовал активист. Об этом 22 августа сообщается в телеграм-канале ведомства.

Правоохранители задержали Николая Маркова, ему предъявлено обвинение в причинении побоев и незаконном лишении человека свободы (статьи 116, 127 УК РФ).