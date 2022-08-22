Следствие просит арестовать обвиняемого в нападении на градозащитника Мухина в Петербурге

Следствие ходатайствовало в суде о заключении под стражу обвиняемого в избиении журналиста и правозащитника Олега Мухина около особняка Салтыковой, против сноса дворовых флигелей которого протестовал активист. Об этом 22 августа сообщается в телеграм-канале ведомства.
Правоохранители задержали Николая Маркова, ему предъявлено обвинение в причинении побоев и незаконном лишении человека свободы (статьи 116, 127 УК РФ).
Как установило следствие, 16 августа градозащитник Олег Мухин вел видеосъёмку работ по демонтажу особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51. Николай Марков, сотрудник организации, которая занималась демонтажем, увидел это и с ещё двумя людьми избил градозащитника. После чего мужчины затолкнули пострадавшего в помещение холла и заставили написать расписку об отсутствии претензий.
Сразу после избиения Олег Мухин записал видеообращение, в котором назвал Николая Маркова по имени, пояснив, что мужчина сам ему представился.
Следствие направило в суд ходатайство об избрании Маркову меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточняет ведомство, второй соучастник преступления скрылся и был объявлен в розыск. Личность третьего соучастника устанавливается.