Бастрыкин поручил создать спецгруппу для расследования сноса памятников в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение создать специальную группу, которая расследует уголовные дела о сносе объектов культурного наследия в Петербурге. Об этом 18 августа ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Председатель СК заслушал доклад регионального ГСУ СК о ходе расследования дел по сносу памятников и «подверг жесткой критике работу подчиненных сотрудников, признав ее неудовлетворительной». В дальнейшем делами будет заниматься главное следственное управление ведомства.