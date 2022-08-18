    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 31

    2 м/с, южн

    765мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.76eur61.83
    Чего хотят от ГенпланаЖизнь ночного НевскогоУбийство МаневичаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Бастрыкин поручил создать спецгруппу для расследования сноса памятников в Петербурге

    2620
    11 комментариев

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение создать специальную группу, которая расследует уголовные дела о сносе объектов культурного наследия в Петербурге. Об этом 18 августа ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

    Председатель СК заслушал доклад регионального ГСУ СК о ходе расследования дел по сносу памятников и «подверг жесткой критике работу подчиненных сотрудников, признав ее неудовлетворительной». В дальнейшем делами будет заниматься главное следственное управление ведомства.

    Как указывается, следователи головного ГСУ всесторонне изучат обстоятельства, причины и условия утраты памятников и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц. Также у Бастрыкина запланирована встреча с градозащитниками Петербурга, которые смогут поделиться информацией о других случаях сноса объектов культурного наследия.

    Накануне глава ведомства поручил возбудить два уголовных дела: о сносе дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51, и об избиении градозащитника и журналиста Олега Мухина, когда последний приехал к зданию для проведения пикета против демонтажа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    altnec18 Авг 2022 в 16:17
    Памятник Бастрыкину поставить, или бюст ещё при жизни, тогда может всё и встанет на свои места.
    +0−0
    ProstoZloy18 Авг 2022 в 15:55
    Всё в лучших традициях:
    -Вот когда убьют, тогда и обращайтесь!
    +0−0
    SWd18 Авг 2022 в 14:40
    Так это, я уверен, что найдется множество свидетелей того, что памятники сами снеслись, как ни пытались доблестные строители удержать их при помощи различной спецтехники.
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close