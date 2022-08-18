Бастрыкин поручил создать спецгруппу для расследования сноса памятников в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение создать специальную группу, которая расследует уголовные дела о сносе объектов культурного наследия в Петербурге. Об этом 18 августа ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Председатель СК заслушал доклад регионального ГСУ СК о ходе расследования дел по сносу памятников и «подверг жесткой критике работу подчиненных сотрудников, признав ее неудовлетворительной». В дальнейшем делами будет заниматься главное следственное управление ведомства.
Как указывается, следователи головного ГСУ всесторонне изучат обстоятельства, причины и условия утраты памятников и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц. Также у Бастрыкина запланирована встреча с градозащитниками Петербурга, которые смогут поделиться информацией о других случаях сноса объектов культурного наследия.
Накануне глава ведомства поручил возбудить два уголовных дела: о сносе дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51, и об избиении градозащитника и журналиста Олега Мухина, когда последний приехал к зданию для проведения пикета против демонтажа.