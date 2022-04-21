Кто ломает Петербург. Чем известна компания «Прайд» и почему с ней воюют градозащитники

Петербургская строительная компания «Прайд» в последние недели стала объектом ненависти градозащитников из-за сноса построек, которые они считают историческими. В портфолио предприятия значится аббревиатура СКК.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Накануне Куйбышевский районный суд запретил сносить здание торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, дом 4. Вечером того же дня активистам пришлось останавливать бульдозеры подрядной организации с полицией, но эффекта присутствия правоохранителей хватило меньше чем на сутки. Днем 20 апреля демонтаж продолжился. Работы на объекте, как и на множестве других городских локаций, проводит по воле заказчика строительная компания «Прайд», название которой в последнее время стало часто мелькать в местных новостях. После ухода всех крупнейших игроков рынка сноса зданий ей одной приходится отдуваться за грехи застройщиков и принимать на себя проклятия градозащитников. Принцип выглядит так: полиция приехала — снос остановили; уехала — начинают рушить здания, сколько успеют до следующего вызова.



Эта же компания, по данным активистов, работала на других снесённых в последние недели объектах, таких как манеж Финляндского полка на Среднем проспекте Васильевского острова, опытная станция авиации на территории «Ленэкспо» а также склад–холодильник на улице Шкапина.

«С 2010 года Группа Компаний «ПРАЙД» обеспечивает полный цикл услуг в сфере строительства и демонтажа объектов любой сложности. Накопленный опыт позволяет нам предоставить заказчику эффективные и выгодные варианты выполнения поставленных задач, применяя принципиально новые и инновационные технологии», — сказано на сайте компании. Из последних новостей там же рассказывается про снос бывшей автоматической телефонной станции на Курляндской, 10–12, для строительства жилого комплекса уходящего сейчас из России девелопера «Юит». Чтобы подчеркнуть опыт работы в условиях исторической застройки Петербурга, компания приводит другие примеры: снос производственных корпусов на Двинской, 6, семи ветхих домов на 11-й линии В. О., 56, а также промышленного здания на 9-й Советской, 17.



Что интересно, с последним объектом, меднокотельным заводом Оуфа, приключилась такая же история, как с банями Екимовой — по документам они помолодели и стали из дореволюционных советскими, что позволяет им рассчитывать совсем на другой уровень защиты. Уже после сноса градозащитники в своей борьбе дошли до третьей судебной инстанции, которая подтвердила, что искусственное «омоложение» объекта и выдача разрешения на строительство заказчику работ «Ховард хаус» — незаконны.

Также «Прайд» проводил частичную разборку, по утверждению фирмы, аварийного дворового флигеля вблизи исторического здания на Тележной, 21. «Фонтанка» писала, что в руины превратились два дворовых корпуса. В районной администрации тогда подчеркнули — всё по проекту.

На счету компании снос дворового флигеля памятника архитектуры особняка Стаценко на набережной Макарова. К действиям нанявшего компанию собственника были вопросы у депутатов Заксобрания. В частности, они указывали на отсутствие разрешения на строительство.



Кроме того, название «Прайд» прозвучало в истории о самом громком сносе в Петербурге — демонтаже СКК, в ходе которого погиб рабочий. Компания стала одним из звеньев цепи, которая вела к реализации заведомо небезопасного проекта.

Техническим заказчиком реконструкции СКК выступала компания «СКА Арена». В проект реконструкции отдельным видом работ включили демонтаж некоторых частей СКК. Функции заказчика демонтажа выполняла компания «Спецстроймонтаж». Она заключила договор генподряда с «Прайдом». У нее достаточно опыта и техники, но под демонтаж кровли она взяла на подряд за 46 миллионов рублей миниатюрную компанию «Дорстрой СПб» (годовая выручка 14 миллионов), которая специализируется на благоустройстве ландшафта и ремонте дворовых дорог. Штатная численность «Дорстроя СПб» к январю 2020 года составляла два человека. ООО «СК «Прайд» зарегистрировано в 2016 году. Компания принадлежит братьям Антону и Алексею Шевченко. Как упоминалось в интервью «Канонеру», они — выходцы из группы компаний «Размах», которая до кризиса 2008 года считалась крупнейшим игроком на рынке сноса зданий. Сейчас, вероятно, входящее в нее ООО «Размах ГП» находится в процессе банкротства, а выручка подающего признаки жизни ООО «Размах Инжиниринг», которое тоже занимается строительством, с 2018 года по 2020-й упала с 430 до 83,5 млн рублей.



Выручка «Прайда», как следует из данных СПАРК, в 2021 году снизилась с 389 до 310 млн рублей. При этом чистая прибыль выросла с 20,8 до 22,7 млн рублей. Среднесписочная численность работников компании на конец прошлого года — 37 человек.

В интервью 2017 года речь заходила о законе, запрещающем сносить построенные до 1917 года здания. Собственники компании дали понять, что закон должен работать в отношении дореволюционных построек, но он защищает и более молодые здания, которые иногда, по их мнению, сохранять необязательно, если это вспомогательная постройка — например, как трансформаторная подстанция.

«Обычно эти организации долго наблюдают со стороны, а противодействовать начинают, когда работа уже началась. Обвиняют демонтажную компанию, хотя идти надо к заказчику, это его вотчина, а мы лишь исполнители», — комментировал Алексей Шевченко появление на объектах компании активистов. Его брат Антон отмечал, что с некоторыми из градозащитников получалось выстроить конструктивный диалог. Среди них он называл ВООПИиК и «Живой город». Однако последние выступали против одного из проектов компании — сноса завода «Самсон» на Лиговском проспекте.



«Такие заводы стоят десятилетиями в полуразрушенном состоянии. И никаким образом не украшают облик города, не вызывают интереса и у градозащитников. А вот как только их начинают сносить — всё, сразу бьют во все колокола», — высказался на тему сохранения таких построек один из братьев.

В прошлом июле их компания получила лицензию от Минкульта на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.



20 апреля, через день после прямого судебного запрета, компания, по заявлениям активистов, разрушила один из корпусов торговых бань Екимовой.