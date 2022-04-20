Активисты заявили, что первый этаж торговых бань Екимовой рухнул

Градозащитники сообщили об уничтожении первого этажа дома № 4 на Малом проспекте Петроградской стороны. Об этом написали 20 апреля в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».

«Приставы на месте. Работы не ведутся, но первый этаж — дореволюционный — рухнул», — заявили активисты. Они также рассказали, что охранники применили силу к судебным приставам, которые хотели зайти на территорию, где проводятся работы. Сами градозащитники стоят у ворот и ждут полицию.

Напомним, что демонтаж на участке, принадлежащем компании «ПИК», начался в пятницу, 15 апреля. Тогда его удалось остановить с помощью активистов, однако он продолжился в понедельник, а также накануне.

Защитники заявляют, что в комплекс зданий входят не только заводские корпуса бывшего «Навигатора», но и торговые бани Екимовой, которые ошибочно причислены к послереволюционным постройкам.