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    Активисты заявили, что первый этаж торговых бань Екимовой рухнул

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    6 комментариев

    Градозащитники сообщили об уничтожении первого этажа дома № 4 на Малом проспекте Петроградской стороны. Об этом написали 20 апреля в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».

    «Приставы на месте. Работы не ведутся, но первый этаж — дореволюционный — рухнул», — заявили активисты. Они также рассказали, что охранники применили силу к судебным приставам, которые хотели зайти на территорию, где проводятся работы. Сами градозащитники стоят у ворот и ждут полицию.

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    Напомним, что демонтаж на участке, принадлежащем компании «ПИК», начался в пятницу, 15 апреля. Тогда его удалось остановить с помощью активистов, однако он продолжился в понедельник, а также накануне.

    Защитники заявляют, что в комплекс зданий входят не только заводские корпуса бывшего «Навигатора», но и торговые бани Екимовой, которые ошибочно причислены к послереволюционным постройкам.

    Год строительства они оспаривают в суде, где ходатайствовали об обеспечительных мерах — запрете на снос до рассмотрения дела. Суд это ходатайство удовлетворил.

    Фото: SOS СПб СНОС

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    Комментарии (6)

    274620054
    Ну Эрмитаж же, чего они прицепились к строителям. Пять лет живу тут и восхищаюсь как современные дома встраивают в старые. Будет только лучще.
    VKuser86771196
    Меньше сараев, безопасней центр.
    Гриб
    Во всех подобных историях замечаю один странный момент. Еще ни разу я не слышал и не видел комментарии губернатора города. Такое ощущение, что у нас его просто нет. Странно, не правда ли?
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