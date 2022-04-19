Суд запретил сносить здание торговых бань Екимовой на Петроградской стороне

Куйбышевский район Санкт-Петербурга наложил запрет на демонтаж здания по адресу Малый проспект Петроградской стороны, дом 4. Снос там начался еще в пятницу.

Определение суда 19 апреля «Фонтанке» прислал один из истцов Олег Мухин. Сам иск касается того, чтобы признать незаконным технический учет зданий, где торговые бани Екимовой значатся как построенные в 1948 году.

Активисты считают, что на самом деле они появились до 1917 года, а значит, не могут быть снесены. Одновременно истцы ходатайствовали о наложении обеспечительных мер до итогов рассмотрения дела — в виде запрета на демонтаж. Суд это ходатайство удовлетворил.

