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    Суд запретил сносить здание торговых бань Екимовой на Петроградской стороне

    1187
    3 комментария

    Куйбышевский район Санкт-Петербурга наложил запрет на демонтаж здания по адресу Малый проспект Петроградской стороны, дом 4. Снос там начался еще в пятницу.

    Определение суда 19 апреля «Фонтанке» прислал один из истцов Олег Мухин. Сам иск касается того, чтобы признать незаконным технический учет зданий, где торговые бани Екимовой значатся как построенные в 1948 году.

    Активисты считают, что на самом деле они появились до 1917 года, а значит, не могут быть снесены. Одновременно истцы ходатайствовали о наложении обеспечительных мер до итогов рассмотрения дела — в виде запрета на демонтаж. Суд это ходатайство удовлетворил.

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    Между тем сам демонтаж начался еще 15 апреля. Активисты вызвали на место полицию, и процесс остановился, однако продолжился накануне.

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    Комментарии (3)

    grannie
    Там на одном фото силикатный кирпич явно виднеется. Он дореволюционный?
    Daster
    Поздно пить Боржоми
    Avs7153
    На фото отрицательная реставрация?
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