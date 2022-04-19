Снос торговых бань Екимовой продолжился, несмотря на судебный запрет. Петербургские активисты вызвали полицию

Дом № 4 на Малом проспекте Петроградской стороны снова продолжили сносить, несмотря на запрет Куйбышевского суда. Об этом вечером 19 апреля сообщили активисты и призвали всех неравнодушных звонить в полицию и прокуратуру.

Спустя час массового обзвона сотрудники ГУ МВД все же приехали на место и остановили демонтаж: «Полиция на месте, беседуем. Все работы остановлены». «Спасибо!» — поблагодарили защитники здания.

Снос торговых бань Екимовой на Малом проспекте П.С. начался 15 апреля. Активисты намерены доказать, что бани появились здесь до 1917 года, а значит, демонтировать их нельзя. В техническом учете указан 1948 год постройки.