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    Снос торговых бань Екимовой продолжился, несмотря на судебный запрет. Петербургские активисты вызвали полицию

    897
    2 комментария

    Дом № 4 на Малом проспекте Петроградской стороны снова продолжили сносить, несмотря на запрет Куйбышевского суда. Об этом вечером 19 апреля сообщили активисты и призвали всех неравнодушных звонить в полицию и прокуратуру.

    Спустя час массового обзвона сотрудники ГУ МВД все же приехали на место и остановили демонтаж: «Полиция на месте, беседуем. Все работы остановлены». «Спасибо!» — поблагодарили защитники здания.

    Снос торговых бань Екимовой на Малом проспекте П.С. начался 15 апреля. Активисты намерены доказать, что бани появились здесь до 1917 года, а значит, демонтировать их нельзя. В техническом учете указан 1948 год постройки.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (2)

    07A
    Вот оно, наступающее будущее. Полиция и активисты отстаивают здание плечо к плечу!!!! От кого????
    AllaA
    Необходимо как можно быстрее посадить виноватых!
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