Согласно паспорту объекта, снос осуществляет строительная компания «Прайд». Она работает по заказу ООО «Фокина 2», владельцем и генеральным директором которой является Дмитрий Студенов. Он сообщил «Фонтанке», что на территории объекта сносят аварийную пристройку, которая не находится под охраной. По его словам, у компании для этого есть все разрешительные документы.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга подтвердили эту информацию, отметив, что на производство работ было выдано положительное заключение.