Памятник не пострадает. Рядом с историческим особняком на набережной Мартынова сносят аварийную пристройку
На территории объекта культурного наследия, дома архитектора Стаценко 1914 года постройки начали демонтаж аварийной пристройки. Работы на набережной Мартынова, 60 заметили читатели «Фонтанки», посчитавшие, что памятнику угрожает опасность.
Согласно паспорту объекта, снос осуществляет строительная компания «Прайд». Она работает по заказу ООО «Фокина 2», владельцем и генеральным директором которой является Дмитрий Студенов. Он сообщил «Фонтанке», что на территории объекта сносят аварийную пристройку, которая не находится под охраной. По его словам, у компании для этого есть все разрешительные документы.
В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга подтвердили эту информацию, отметив, что на производство работ было выдано положительное заключение.
Пристройка к особняку датируется 1930 годом. По словам Студенова, снести ее решили после того, как одному из сотрудников на голову чуть не упал кирпич. Глава компании уверяет, что памятник при этом не пострадает. Он также заявил, что компания планирует приспособить особняк к современному использованию, но, что именно хотят обустроить внутри и в какие сроки, предприниматель говорить не стал, лишь сообщив: «Хотим сделать конфетку».
По данным Росреестра, дом Стаценко вместе с участком, на котором он расположен, принадлежит Арине Николаевой. Она владела ликвидированными в 2019 году ООО «Мартынова 60» и ООО «Массив», которые возглавлял Студенов. По данным СПАРК, ей также принадлежит 25% иркутской нефтедобывающей компании «Тихоокеанский терминал» с выручкой 3,2 млрд рублей. Остальные 75% фирмы находятся в собственности «Иркутской нефтяной компании», выручка которой по итогам 2019 года составила 176 млрд рублей.
Вопрос «Фонтанки» о планах обустройства особняка Арина Николаева оставила без комментариев.