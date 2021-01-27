автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

За обрушение СКК будут судить желавшего заработать миллион бизнесмена и двух прорабов. Вне расследования осталась тщательная подготовка к сносу комплекса, который заявлялся как демонтаж.

Намеки

В августе 2019 года комитет градостроительства и архитектуры Петербурга выпустил заявление по СКК. Властями одобрена реконструкция комплекса с возможностью изменения облика, говорилось в релизе. Градсовет противился сносу, о котором активно заговорили после того, как Петербург получил право проведения ЧМ-2023 по хоккею, а Ротенберги и Геннадий Тимченко пожелали построить крупнейшую в мире арену.



В сентябре 2019-го принадлежащая Тимченко компания «Стройтрансгаз» начала поиск подрядчика на реконструкцию СКК, но техзадание сквозило намеками на снос, и закупку отменили.

Почти сразу началась подготовка к плану «Б», на реализацию которого оставалось не так много времени. С 1 февраля 2020 года могла начаться процедура наделения СКК правом на статус охраняемого памятника. Зиц

План «Б» включал поиск неприметной компании, которая взяла бы на себя возможные риски, рассказали «Фонтанке» знакомые с расследованием уголовного дела собеседники.

Такую компанию обеспечил житель Ставрополья Сергей Акименко. На роль буфера он подходил идеально. В его 58-летней биографии - диплом пушно-мехового техникума по специальности «товаровед» и зиц-председательство в более чем сорока фирмах от Калмыкии до Москвы. Все они ликвидированы по решению ФНС или внесены в негативный список. В 2017 году Буденновский горсуд Ставрополья прекратил по сроку давности дело Акименко за уклонение от уплаты налоговых платежей на 6 миллионов.



В октябре 2019 года специально для участия в демонтаже кровли СКК Акименко приобрел в Астрахани юридическое лицо - компанию «Техснаб» с одним человеком в штате (директор), нулевой бухотчетностью и основным видом деятельности «ремонт бытовой техники».

Цепочка

Техническим заказчиком реконструкции СКК выступала компания «СКА Арена», принадлежащая близкому к Тимченко Игорю Забирану - бывшему чиновнику, выходцу из Курска.

В проект реконструкции отдельным видом работ включили демонтаж некоторых частей СКК. Функции заказчика демонтажа выполняла еще одна аффилированная с Тимченко компания «Спецстроймонтаж», которой руководил аффилированный с Забираном Константин Ерошенко.

«Спецстроймонтаж» заключил договор генподряда с крупной фирмой «СК Прайд».

«Полный цикл в сфере сноса и демонтажа объектов любой сложности», - говорит о себе компания.

У «СК Прайд» достаточно опыта и техники, но под демонтаж кровли она взяла на подряд за 46 миллионов рублей миниатюрную компанию «Дорстрой СПб» (годовая выручка 14 миллионов), которая специализируется на благоустройстве ландшафта и ремонте дворовых дорог. Штатная численность «Дорстроя СПб» к январю 2020 года - два человека.



Стремительность

Ближе к февралю 2020-го события вокруг СКК стали стремительно разворачиваться. По данным «Фонтанки», 28 января 2020 года гендиректор «Дорстроя СПб» Валерий Вишняков подписал проект производства работ (ППР) по демонтажу кровли. Он разрабатывался без обследования здания и расчета нагрузок, установило следствие. Генподрядчик «СК Прайд» план работ согласовал.

29 января Вишняков заключил договор субподряда на 1,3 миллиона с конечным звеном цепочки - «Техснабом» Сергея Акименко, который на следующий день позвонил нанятым прорабам Николаю Иванову и Дмитрию Смирнову и велел выводить людей на объект. В семь утра 31 января к СКК приехала бригада газорезчиков, которых нашел Иванов.

Проект

Проект демонтажа СКК заключался в последовательной обрезке вант. Прорабов Иванова и Смирнова с ним не знакомили, резчиков - тоже. Им объяснили, что кровля при обрезке вант будет медленно оседать и в конце концов упадет внутрь комплекса.

По данным «Фонтанки», больше всего сомнений в реалистичности идеи высказывал Иванов. Он предупреждал своего работодателя Сергея Акименко, что начинать работы без изучения документации опасно, но предприниматель якобы не хотел потерять подряд и убедил Иванова:



«Николай, давай рискнем. Все будет хорошо», - сказал он.

Две пары газорезчиков влезли в люльки. Их подняли автомобильные строительные краны, предназначенные для перемещения грузов, но не людей.

Связь с землей резчики держали по рации. Обрезка вант шла медленно. Прораб Дмитрий Смирнов внес «рационализаторское» предложение - выйти из люльки и работать с опорного кольца. Резчики Матвей Кучеров и Николай Никифоров вышли на крышу.

Около 15 часов крановщик услышал, как по стенам СКК пошла трещина. Об этом он передал по рации.

«Так и должно быть», - услышал крановщик в ответ, и почти сразу здание рухнуло. Он заглушил кран и отбежал на безопасное расстояние. Когда пыль рассеялась, крановщик вернулся и спустил люльку. В ней отсутствовал Матвей Кучеров.

Рабочего нашли под завалами. Судебно-медицинская экспертиза длилась три месяца, сложности добавлял грубый и массивный характер повреждений. В заключении о смерти самые распространенные существительные - «размозжение» и «фрагменты». Медицинское свидетельство о смерти выдано с диагнозом «диффузная травма головного мозга, удар брошенным, рушащимся и падающим предметом на строительной площадке».



В крови Кучерова активно искали наркотики и психотропные вещества, но находили только кофеин и никотин.

Практика

Кровля СКК представляла уникальную и изящную конструкцию. Сборно-монолитное опорное кольцо стягивали ванты, покрытые металлической мембраной. Через крепления нагрузка от крыши равномерно распределялась по всему кольцу, а его отдельные бетонные блоки работали только на сжатие, скрепляя друг друга - по принципу арки.

Проект последовательной обрезки вант был утопичен и обречен, объяснили специалисты холдинга «НИКС», в состав которого входит инжиниринговый центр «Проектмашприбор», занимающийся проектированием высокотехнологичных производств. Обрезка вант создает неравномерную нагрузку, кольцо начинает работать на излом. Утрата целостности, в свою очередь, передает боковую нагрузку на колонны, явно не рассчитанные на тысячи тонн от крыши-мембраны.

«Чтобы предвидеть подобное развитие ситуации, не нужен суперкомпьютер. Довольно элементарной физики в рамках школьной программы отнюдь не старших классов», - говорится в отчете «НИКСа» https://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=199661.



Компенсация

Уголовное дело по части 2 статьи 216 УК «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбудили в день трагедии, 31 января 2020 года. С конечным списком подозреваемых - Акименко, Иванов, Смирнов - Следственный комитет определился за пару суток. Никто больше не привлекался.

На четвертый день гибели Кучерова к его матери приехали гости, попросили принять 2 миллиона рублей и подписать соглашение о полном отсутствии претензий к Сергею Акименко и компании «Техснаб», а также согласии на прекращение уголовного дела по примирению.

В соглашении есть пара странностей. В него потерпевшими составители вписали отца и сестру Кучерова, хотя этот статус СК присвоил им через несколько месяцев. Соглашение с другой стороны якобы подписал Сергей Акименко, и он же якобы передал деньги Кучеровым. Но эта подпись резко отличается от той, что настоящий Сергей Акименко ставил на официальных документах, с которыми ознакомилась «Фонтанка». Также, по нашим данным, деньги Кучеровым переводил не Акименко (у него и нет двух миллионов, рассказали нам его знакомые), а еще один уроженец Курска, близко знакомый с Игорем Забираном, - глава ликвидационной комиссии ГУП «Петербургский СКК» Андрей Быковцов. На вопросы «Фонтанки» он ответил, что «не может разговаривать по этому вопросу».

На месте СКК появится новый ледовый дворец. Обрушение комплекса - не повод расторгать концессионное соглашение со «СКА Арена», решили в Смольном. Работы начнутся в ближайшее время. Новый дворец будет в полтора раза выше прежнего.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»