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В Петербурге на месте СКК разрешили построить арену в полтора раза выше

В Петербурге комиссия по землепользованию и застройке одобрила увеличение высотности с 40 до 60 метров для участка, на котором построят ледовую арену на месте снесенного СКК. Об этом 21 января в Facebook сообщил глава экспертной группы комиссии Заксобрания по городскому хозяйству Александр Карпов.

Карпов пояснил, что в обосновании к заявке было указано — высота с учетом установки 3–10-метровых антенн — 60 метров. Общественные слушания, добавил эксперт, прошли спокойно, так как жители удостоверились, что жилого строительства рядом с новой ледовой ареной не предполагается.

Согласно правилам землепользования и застройки, высотность строительства для этого участка составляет 40\43\60 метров. Последнее — это предельное отклонение, и для него требуется получение разрешения.

Первоначальный проект предполагал, что новая арена будет 45-метровой в высоту (на пять метров выше СКК), затем появился уже 49-метровый эскиз. Последний проект, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании-концессионера «СКА-Арена», предполагает «рост» здания до 53,7 метра. Поэтому согласно процедуре юрлицо было обязано запросить разрешение на 60 метров.

«На крыше будет установлено оборудование. Так как здание арены выше двух первых параметров, мы запрашиваем 60 метров», — добавили в компании, подчеркнув, что разрешение на предельную высотность не означает, что построят 60-метровое здание.

В конце декабря стало известно, что арену будет строить группа компаний «ГОРКА», с которой концессионер подписал договор генподряда.

Концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО «СКА Арена». Планируется, что новая арена будет самой большой в мире, для хоккейных матчей вместимость составит 21,5 тысячи мест. Планировалось, что объект должен быть возведен к маю 2023 года. Финансовые вложения оценивались в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей. Сметная стоимость по проектной документации, которая уже направлена в экспертизу, составляет 37 млрд рублей.

В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. В Смольном заявили, что произошедшее — не повод расторгать контракт.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"Выше" - и толще. Доктор Щеглов помер, но дело его в среде девелоперов живёт..
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