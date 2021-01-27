Как выяснила «Фонтанка», следствие пришло к выводу, что в нарушении правил безопасности при ведении работ на СКК виновны исполнительный директор компании «Техснаб» 58-летний Сергей Акименко и петербургские прорабы: 46-летний Николай Иванов и 43-летний Дмитрий Смирнов. Они тоже числились в «Техснабе».

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в январе 2020 года. Обвинение в гибели рабочего Матвея Кучерова предъявили троим лицам.

Вину фигуранты признают. Расследование дела, возбужденного по части 2 статьи 216 УК, вело Главное следственное управление СКР. Материалы переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



Следствие установило, что незадолго до обрушения СКК ставропольский бизнесмен Акименко купил за символическую стоимость фирму «Техснаб» с астраханской пропиской. Ее основной вид деятельности — ремонт бытовой техники, в штате состоял 1 человек (директор), а бухгалтерская отчетность свидетельствовала об отсутствии движения денежных средств.



У Сергея Акименко среднетехническое образование. В 1984 году он окончил пушно-меховой техникум по специальности «товаровед сельхозпродукции и животного сырья». «Техснаб» он приобрел для участия в демонтаже СКК.

Акименко нанял прорабов Иванова и Смирнова, пообещав им по 70 тысяч рублей. Они, в свою очередь, привлекли четверых газорезчиков, в том числе Матвея Кучерова. Рабочим планировалось платить по 8000 рублей в день.



Следствие пришло к выводу, что для работ на СКК была создана цепочка юридических лиц, конечным звеном которой был «Техснаб».

