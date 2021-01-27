Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в январе 2020 года. Обвинение в гибели рабочего Матвея Кучерова предъявили троим лицам.
Как выяснила «Фонтанка», следствие пришло к выводу, что в нарушении правил безопасности при ведении работ на СКК виновны исполнительный директор компании «Техснаб» 58-летний Сергей Акименко и петербургские прорабы: 46-летний Николай Иванов и 43-летний Дмитрий Смирнов. Они тоже числились в «Техснабе».
Вину фигуранты признают. Расследование дела, возбужденного по части 2 статьи 216 УК, вело Главное следственное управление СКР. Материалы переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Следствие установило, что незадолго до обрушения СКК ставропольский бизнесмен Акименко купил за символическую стоимость фирму «Техснаб» с астраханской пропиской. Ее основной вид деятельности — ремонт бытовой техники, в штате состоял 1 человек (директор), а бухгалтерская отчетность свидетельствовала об отсутствии движения денежных средств.
У Сергея Акименко среднетехническое образование. В 1984 году он окончил пушно-меховой техникум по специальности «товаровед сельхозпродукции и животного сырья». «Техснаб» он приобрел для участия в демонтаже СКК.
Акименко нанял прорабов Иванова и Смирнова, пообещав им по 70 тысяч рублей. Они, в свою очередь, привлекли четверых газорезчиков, в том числе Матвея Кучерова. Рабочим планировалось платить по 8000 рублей в день.
Следствие пришло к выводу, что для работ на СКК была создана цепочка юридических лиц, конечным звеном которой был «Техснаб».
Заключившая с городом соглашение на реконструкцию комплекса компания «СКА Арена», аффилированная со структурами Геннадия Тимченко, передала функции заказчика демонтажных работ еще одной не чуждой миллиардеру и президенту СКА фирме — «Спецстроймонтаж» со штатной численностью 9 человек. «Спецстроймонтаж» заключил договор генподряда с компанией «СК Прайд», а та — договор подряда с фирмой «Дорстрой СПб» на демонтаж кровли за 46 миллионов рублей.
За два дня до обрушения СКК, 29 января 2020 года, не имевший штата и техники для выполнения работ собственными силами «Дорстрой СПб» заключил договор субподряда с «Техснабом» на 1,3 миллиона рублей. Прорабам Иванову и Смирнову с газорезчиками велели выходить на объект с утра 31 января. Иванов сопротивлялся, так как документы на рабочих не были оформлены, а с проектом производства работ их не знакомили, но Акименко после разговора с не установленными следствием лицами торопил из-за страха потерять подряд и требовал, чтобы работы начались именно 31 января.
План демонтажа рабочим объяснили «на пальцах» перед подъемом на СКК. Он заключался в последовательном отрезании вант, крепивших крышу-мембрану к опорному кольцу. Прорабам и резчикам сообщили, что кровля постепенно будет оседать и в конце концов упадет внутрь комплекса, а рабочие останутся целыми и невредимыми в люльках, которые на весу будут удерживать автокраны.
Около 15 часов опорное кольцо СКК из-за смещения нагрузки разломилось, здание рухнуло. Под завалами погиб резчик Матвей Кучеров.