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    На заводе «Навигатор» снова начался снос. Днем ранее суд запретил демонтировать здания

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    11 комментариев

    На Малом проспекте Петроградской стороны снова работают экскаваторы и падают стены. Накануне суд наложил обеспечительные меры, запретив сносить здания.

    Видео сноса прислали читатели «Фонтанки» днем 20 апреля.

    Читатель «Фонтанки»


    Кроме того, кадры падающих стен опубликованы в телеграм-канале защитников этого комплекса зданий.

    Напомним, демонтаж на участке, принадлежащем компании «ПИК», начался в пятницу, 15 апреля. Тогда его удалось остановить с помощью активистов, однако он продолжился в понедельник, а также накануне. Защитники заявляют, что в комплекс зданий входят не только заводские корпуса бывшего «Навигатора», но и торговые бани Екимовой, которые ошибочно причислены к послереволюционным постройкам. Год строительства они оспаривают в суде, где ходатайствовали об обеспечительных мерах — запрете на снос до рассмотрения дела. Суд это ходатайство удовлетворил.

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    Комментарии (11)

    AndrewBarsik
    Суд - это место легализации претензий микрофинансовых организаций, коллекторов, монополистов и штрафов, накладываемых гос.органами. Во всём остальном - унылое беспомощное учреждение. Покорные малоообразованные женщины в скорбных чёрных одеяниях больше всего боятся прогневить исполнительную власть.
    барагузова
    а можно этих активистов проверять на вменяемость? ведь они реально мешают полноценному развитию города!
    265056402
    Пик это падальщики, собирают на их взгляд унылые здания и начинают доить. Ну или круши ломай.Морда фирмы разукрашена, а отзывы днищенские
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