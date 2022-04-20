На заводе «Навигатор» снова начался снос. Днем ранее суд запретил демонтировать здания

На Малом проспекте Петроградской стороны снова работают экскаваторы и падают стены. Накануне суд наложил обеспечительные меры, запретив сносить здания.
Видео сноса прислали читатели «Фонтанки» днем 20 апреля.
Читатель «Фонтанки»
Кроме того, кадры падающих стен опубликованы в телеграм-канале защитников этого комплекса зданий.
Напомним, демонтаж на участке, принадлежащем компании «ПИК», начался в пятницу, 15 апреля. Тогда его удалось остановить с помощью активистов, однако он продолжился в понедельник, а также накануне. Защитники заявляют, что в комплекс зданий входят не только заводские корпуса бывшего «Навигатора», но и торговые бани Екимовой, которые ошибочно причислены к послереволюционным постройкам. Год строительства они оспаривают в суде, где ходатайствовали об обеспечительных мерах — запрете на снос до рассмотрения дела. Суд это ходатайство удовлетворил.