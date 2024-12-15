Росрыболовство занимается мониторингом места ЧП с танкерами в Черном море

В Росрыболовстве заявили, что ведут мониторинг обстановки в Керченском проливе, где два танкера потерпели бедствие. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал поручение Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и ВНИРО провести анализ ситуации в Черном море в связи с инцидентом с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

«Создана рабочая группа, специалисты направлены на место. Для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды. После нормализации погоды и окончания ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, нанесенного водным биоресурсам», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате происшествия, удалось эвакуировать экипаж первого судна: спасли 13 моряков, один человек погиб. Экипаж второго судна продолжает находиться в танкере. «Фонтанка» собрала главное, что известно о происшествии.