Трудящиеся в атаке: вокруг дачи при саде «Озерки» началась информационная война

В ожидании очередного судебного заседания по делу об уже несуществующем деревянном памятнике в Озерках в Сети разгорелась информационная кампания, имеющая все признаки атаки. Эксперты говорят, что она могла стоить не меньше миллиона.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Заседание по апелляционной жалобе Гуманитарного университета профсоюзов (ГУП) намечено в горсуде 29 октября. КГИОП настаивает на восстановлении исторического здания, а профсоюзы пытаются лишить уже несуществующую дачу при саде «Озерки» охранного статуса. На этой неделе в телеграм-каналах и на других ресурсах вновь появились обвинения в адрес председателя комитета Сергея Макарова.

Согласно решению первой инстанции по иску КГИОПа, ГУП должен в течение 24 месяцев отреставрировать «Дачу при саде "Озерки"» и восстановить разобранное здание. Если университет не уложится в срок — ему грозит штраф 50 тыс. рублей ежемесячно до окончания работ, следует из данных, представленных объединенной пресс-службой судов Петербурга.



«Фонтанка» подробно писала о памятнике на Береговой улице, который находится между Верхним и Средним Суздальскими озерами. Если коротко: здание построено в 1877–1879 годах, с 1990-х находилось под государственной охраной, а в 2016 году было включено в госреестр объектов культурного наследия. Через месяц дачу при саде «Озерки» снесли, потом по соседству сгорело еще одно здание. С тех пор между Александром Запесоцким, ректором ГУП (в оперативное управление которого переданы здание и участок), Федерацией независимых профсоюзов России, возглавляемой Михаилом Шмаковым, и КГИОПом началась настоящая война.

Сначала противостояние проходило в судах, а теперь перекинулось в медиапространство. Главный герой последних сообщений — председатель КГИОПа Сергей Макаров. Эксперты считают, что кампания очень напоминает заказную. Примерные траты на такие компании в принципе понятны. «Есть навскидку порядка 10–12 постов в топовых федеральных телеграм-каналах за последние два месяца. При цене размещения от 50–65 тысяч рублей («Новый век», «Мамковед») до репостов «Незыгаря» (минимум два по 250 тысяч рублей) — это примерно миллион только на телеграм», — отметил один из собеседников «Фонтанки», который в курсе расценок.



Как отмечает сам Сергей Макаров, несколько таких публикаций он видел, но, кто может быть реальным заказчиком, не знает. В некоторых материалах, которые распространяются по Сети, написано «по поручению Ученого совета ГУП», а одна из статей подписана профессором ГУП Александром Марковым.

«Судя по аргументам, которые он приводит, также «по поручению Ученого совета СПб ГУП», он может вполне добросовестно заблуждаться, основываясь на предоставленных недостоверных сведениях, — подчеркивает глава КГИОПа. — Я написал ему официальное письмо с приглашением прийти в комитет и обещал лично ознакомить с имеющимися в нашем распоряжении материалами. В том числе с сохранившимся в архиве комитета проектом развития выявленного объекта культурного наследия «Дача при саде "Озерки"», разработанным по заказу СПб ГУП и согласованным КГИОП еще в начале 2000-х годов, — это лишний раз доказывает, что руководству СПб ГУП давно было прекрасно известно об охранном статусе объекта».

Хронология событий:

— с 1991 года «Дача при саде "Озерки"» состоит под охраной государства как выявленный памятник.



— в 2012 году здание оказывается в собственности Федерации профсоюзов, на праве оперативного управления здание закреплено за ГУП.

— в 2014 году эксперт ВОО ВООПИиК Михаил Мильчик проводит государственную историко-культурную экспертизу по заказу КГИОП.

— в 2015 году в ходе осмотра комитет устанавливает ухудшение состояния здания по сравнению с 2013 годом.

— в апреле 2016 года Выборгский райсуд назначает собственнику штраф (500 тысяч рублей).

— в июне 2016 года по распоряжению КГИОПа объект включается в единый государственный реестр в качестве регионального памятника.

— в августе 2016 года КГИОП фиксирует демонтаж деревянной части здания и направляет протокол в Куйбышевский райсуд. https://www.fontanka.ru/2016/08/26/107/

— ГУП обращается в горсуд и в апреле 2017 года получает отказ. https://www.fontanka.ru/2017/04/28/100/

— в мае 2017-го на участке сгорает соседнее здание — Береговая, 4Б. https://www.fontanka.ru/2017/05/22/071/

— в июле 2017-го суд привлекает университет к административной ответственности и назначает штраф (3 млн рублей). https://www.fontanka.ru/2020/06/23/69330727/



— с декабря 2018 года руководитель секции при Минкульте Ирина Семенова проводит свою историческую госэкспертизу по заказу ГУП, чтобы исключить объект из реестра памятников.

— в апреле 2019 глава Федерации профсоюзов пишет губернатору, что университет провел пять экспертиз и выяснил, что постройка объекта датирована не ранее 1917 года. Позицию комитета он называет «бесперспективной» и указывает, что правительство, Минкульт и судебные органы введены в заблуждение «недобросовестными материалами».

— в августе 2019 года Минкульт сообщает, что экспертиза не соответствует закону.

— в июне 2020 года Фрунзенский райсуд частично удовлетворяет иск КГИОПа.

— в августе 2020 года адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» подает иск к ГУП о взыскании 1,8 млн рублей. Позднее «Фонтанка» узнает, что Федерация профсоюзов пытается организовать личный прием у губернатора для Александра Запесоцкого и называет действия комитета «рейдерским захватом».

Анонимные провокации

После того как «Фонтанка» рассказывает о содержании письма главы ФНПР Михаила Шмакова губернатору Петербурга Александру Беглову, в Сети начинают регулярно появляться материалы примерно схожего содержания. Направлены они в основном против деятельности Сергея Макарова. Но публикуются постепенно. Первая волна — начало сентября, вторая — середина октября — как раз в преддверии очередных судебных разбирательств.



Спустя несколько дней после выхода материала «Фонтанки» три петербургских профессора пишут в «Независимой газете» текст о том, как чиновники «выживают» вуз с элитного участка земли, и подробно описывают «схему давления» на ГУП. «Даже в самые «лихие» времена истории, подобные этой, были невозможны. Но крепкие, спортивные парни в кроссовках и штанах с лампасами давно отстранены от имущественных вопросов. Теперь все иначе. Перераспределение собственности стало привилегией чиновничества», — утверждают авторы.

Дальше эстафету подхватывает профсоюзная газета «Солидарность», анонимные телеграм-каналы и даже популярный «Незыгарь» (347,3 тыс. подписчиков).

В телеграме первым волну задает канал «Новый век» (92,8 тыс. подписчиков) — 2 сентября он публикует пост (86,2 тыс. просмотров) о финансовом интересе КГИОПа в деле «полусгоревшего сарая», который стоит на «очень привлекательной земле». Как пишет автор, «процесс конвертации исторической ценности в разноцветные бумажки в КГИОП отлажен до автоматизма». Основной тезис заключается в том, что Сергей Макаров намеренно дискредитировал Александра Беглова, «слил» его переписку с Михаилом Шмаковым и тем самым поставил крест на своей карьере. Пост цитирует «Незыгарь».



В тот же день свою версию событий публикует украинский ресурс «Российский репортер» (главред — Андрей Смирнов) http://rureporter.com/news/33002. Ресурс обвиняет «Фонтанку» в намеренном противостоянии ректору ГУП и приводит в пример события 2006 года, когда «рейдеры «ночного губернатора Санкт-Петербурга» Владимира Кумарина пытались захватить часть университетских зданий». Позднее эту же историю транслируют профсоюзные газеты «Версия» и «Солидарность».

Буквально через сутки уже в близких к Смольному петербургских телеграм-каналах появляются ответные сообщения — версии о возможном заказчике информационной атаки. «Так и не удостоившись личной встречи «последней надежды» с губернатором Бегловым, на которой планировалось удивить градоначальника «иными шокирующими фактами, имеющимися в распоряжении университета», эти самые иные шокирующие факты начали появляться в заказных публикациях. Часть которых удаляется опубликовавшими их площадками почти сразу, ввиду абсурдности обвинений», — говорится в сообщении. В качестве возможных интересантов автор канала называет Александра Запесоцкого и Михаила Шмакова.

Затем появляется материал газеты «Версия» и описывает уже звучавшие выше тезисы о коррупции в КГИОП. Кроме того, вновь возникает любимая ректором ГУП тема Владимира Кумарина: «Сергей Макаров пользуется методами бывшего «ночного губернатора» Санкт-Петербурга, бандита Владимира Кумарина». И дальше по накатанной.

Печатное дежавю

На этом первая волна споров утихает. Однако буквально через месяц возникает следующая. На начальном этапе ее снова поддерживает «Незыгарь». Сначала пост со ссылкой на газету «Новые известия» публикует канал «ВЧК-ОГПУ» (109,4 тыс. подписчиков). И снова та же история: «кризис власти», многолетний замысел «коррупционера» Сергея Макарова, отработанная схема КГИОПа.

Сразу на следующий день телеграм-канал «Кстати» (154,5 тыс. подписчиков) цитирует профсоюзную газету «Солидарность». На пост также ссылается «Незыгарь». Здесь издание приводит «собственное расследование», согласно которому КГИОП регулярно проводит «фальшивые» экспертизы и активно расходует бюджетные средства. Также газета упоминает уже озвученные раньше материалы.

С обратной стороны выступает канал петербургского пиарщика Николая Камнева «Камнев пишет» (3,2 тыс. подписчиков). Потом его цитируют небольшие петербургские ресурсы. Он называет «заказной» информационную кампанию, развернутую вокруг «Дачи при саде "Озерки"» и говорит, что ГУП и Федерация профсоюзов «загнаны в угол» — «оттого и такой градус». Кроме того, по словам автора, многие отказываются от «размещения грязи». Но кто конкретно — не называет.

«Фонтанка» с попкорном следит за этой медиадрамой, гадая, чей миллион (скорее всего гораздо больше) достался телеграмерам.

Александра Сидоркина, «Фонтанка.ру»