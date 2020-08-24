Шок-контент на профсоюзной земле. Запесоцкий постучался к Беглову с историей о рейдерах в КГИОП

Слева горевшее 21 мая 2017 года здание, справа - территория снесенного памятника

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

По данным «Фонтанки», Федерация независимых профсоюзов России пытается организовать личный прием у губернатора для ректора СПБ ГУП Александра Запесоцкого. Главный гуманитарий профсоюзного движения должен открыть Александру Беглову глаза на коварство комитета по охране памятников (КГИОП), который заставляет университет восстановить разобранную дачу при саде «Озерки». Исторической ценности в здании федерация не видит, считает его «паспортные данные» недостоверными, а действия комитета называет рейдерским захватом. В суде доказать это не удалось, следующая остановка — первое лицо города.

Письмо на имя Александра Беглова за подписью главы ФНПР Михаила Шмакова датировано началом августа. В нем говорится, что КГИОП с 2016 года оказывает давление на Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов по поводу здания по адресу Береговая, 4А и препятствует использованию в качестве спортивной студенческой базы.

«Поводом является мнимая историко-культурная экспертиза объекта, созданного якобы в 1877-1879 годах, - пишет Шмаков. - Складывается ощущение, что действия комитета по существу являются формой рейдерского захвата земельного участка в элитной курортной зоне Санкт-Петербурга: сделать эксплуатацию спортивной базы невозможной и вынудить профсоюзы к продаже объекта за бесценок покупателям, имеющим особые отношения с чиновниками». В заключение Шмаков просит возможности для ректора СПбГУП Запесоцкого лично доложить губернатору обстоятельства.



Александр Запесоцкий Фото: Пётр Ковалев/ТАСС

Переход на личности понятен: суд позицию федерации не поддерживает. История с дачей при саде «Озерки» действительно длится несколько лет. Здание в 2012 году оказалось в собственности федерации профсоюзов, которая передала его в оперативное управление университету. Летом 2016 года дачу включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения; основанием стала экспертиза, выполненная Михаилом Мильчиком, сейчас он является заместителем председателя Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. Еще в апреле 2016 года суд выписал университету штраф в полмиллиона в связи с ухудшением состояния дачи, однако настоящее ухудшение было впереди. Вскоре здание было просто разобрано. КГИОП обратился в суд и направил заявление о преступлении в УМВД Выборгского района города Санкт-Петербурга. В середине 2017 года Куйбышевский районный суд постановил взыскать с университета штраф в 3 млн по ч. 1 статьи 7.14.1 КоАП - уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.



К тому времени на участке сгорело и соседнее здание — Береговая, 4Б, оно как раз памятником не было. 22 июня Фрунзенский суд удовлетворил требования КГИОП: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов в течение 2 лет должен реставрировать дачу — а точнее, восстановить утраченные части в соответствии с проектной документацией и письменным разрешением КГИОП. Тактика у федерации и университета в данном случае одна — отрицать историческую ценность разобранной дачи, чтобы избавиться от необходимости её восстанавливать. Собственно, делать это стали практически сразу после внесения её в реестр, однако в апреле 2017 года городской суд в удовлетворении требований отказал, апелляция в Верховном суде ничего не изменила. В апреле 2019 года в КГИОП пришли результаты проведенного уже по заказу университета исследования. «Со своей стороны СПбГУП провел пять разноплановых экспертиз, позволяющих однозначно датировать постройку объекта периодом не ранее 1917 года... Мы располагаем фундаментом здания из кирпича и элементами наружного декора советского периода, - пишет губернатору глава федерации профсоюзов. - В связи с этим позиция КГИОП становится бесперспективной... Недобросовестными материалами введены в заблуждение судебные органы, Минкульт, а также правительство Российской Федерации».



Добросовестными материалами Шмаков, видимо, называет результаты тех самых заказанных университетом экспертиз. Одну проводили Ирина Семенова, Татьяна Вахрамеева и Валерий Гуляев. Семенову об этом попросила депутат Елена Драпеко, к которой, в свою очередь, обращался Запесоцкий. Принципиальным отличием от работы Мильчика является то, что ему удалось посмотреть на здание во плоти, а новая группа исследовала как раз обосновывающие документы. Эксперты от ГУПа решили, что дача не обладала «особой исторической, архитектурной, научной, художественной или иной ценностью, которая делала бы обоснованным принятие решения о его воссоздании в порядке исключительного случая»; кроме того, по их мнению, «полностью отсутствует материал, позволяющий восстановить исторический архитектурный облик объекта». Посему комиссия посчитала «обоснованным исключение из единого государственного реестра объектов культурного наследия».



Еще одна экспертиза за авторством Фархада Кадырова утверждает, что фундамент здания неоднократно перестраивался, а его существующие остатки относятся к послевоенному периоду: найдены советские кирпичи, а гвозди в деревянной части изготовлены из квадратного прута заводским способом. Кроме того, под фундаментом нашли бутылку со следами кладочного раствора, она вообще изготовлена не ранее 1981 года.



КГИОП направил документы в Минкульт, который с выводами экспертиз не согласилось. То, что не удалось донести до министерства, решили донести до Смольного: сначала приема добивались у вице-губернатора Ирины Потехиной, но получили отказ, теперь — у главы города. Видимо, понимая, что судьба небольшого здания на берегу Верхнего Суздальского озера может не потянуть на личную беседу с губернатором, Шмаков добавляет интриги: «Следует отметить, что экспертиза М.И. Мильчика является не единственным фактом недобросовестных действий наших оппонентов в ходе конфликта. Университет располагает и иными шокирующими фактами».



Какой именно шок-контент имеет в виду Шмаков, узнать не удалось: на звонок корреспондента он ответил, однако заявил, что ему неудобно разговаривать. Председатель КГИОП Сергей Макаров оказался более общительным. «Законность действий КГИОП по признанию дачи в Озерках памятником подтверждена всеми судами, включая Верховный. Незаконность её сноса — тоже, - заявил чиновник. - Не менее удивительны обвинения в содействии «продаже за бесценок». Дело в том, что даже если вдруг у земельного участка появится новый собственник, он точно так же, как и собственник предыдущий, будет обязан воссоздать снесенный памятник».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»