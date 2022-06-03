В частном ЖКС на юге Петербурга массовые сокращения. Руководство обещает, что не бросит 300 домов

Сотрудники жилкомсервиса № 1 Кировского района Петербурга получили уведомления о сокращении. В них так и написано — «массовое».

Фото документа публикуется 3 июня в соцсетях, подписан он гендиректором Галиной Соколовой. Сама она подтвердила «Фонтанке» планы по сокращению, однако не стала называть конкретное число увольняемых сотрудников. По ее словам, ЖКС обеспечит обслуживание почти 300 домов Кировского района в соответствии со всеми нормативами.



Финансовый директор компании Михаил Иванов уточнил, что штат компании вместе с подрядчиками — порядка 300 человек. На сокращение идут 176, однако они переводятся в подрядные организации, с которыми ЖКС будет заключать договоры. «По факту у нас эти 300 человек и останутся, но часть перейдет на работу в подрядные организации, чтобы можно было оказывать платные услуги и еще зарабатывать подрядчикам. И нам будет проще. У нас есть некоторые сезонные виды работ. Например, маляры, они могут работать только в аграрный период. Было их у нас 4, сейчас увеличили штат до 16, то есть создали бригаду. А на зиму их оставлять — у нас такого объема нет. Вот, переводим в подрядные организации».



Сантехники, которые сейчас работают пятидневку, будут выходить посменно, что избавит ЖКС от дополнительных трат в случаях, когда бригада трудится в выходной или праздник. По словам руководства компании, это должно удешевить стоимость услуг.

Ранее «Фонтанка» писала о трудностях, которые возникли у данного ЖКС в связи с переходом от одного расчетного центра (ВЦКП) к другому (ЕИРЦ «Петроэлектросбыт»). Конфликт возник не только из-за проблем с уведомлением, но и из-за разницы в системе начислений.