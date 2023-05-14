Присосался тут. Где в Петербурге проверить клеща на энцефалит

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Поделиться Поделиться





Вторые майские праздники ознаменовались всплеском жалоб на укусы клещей — только взрослых петербуржцев покусали 558 раза, с детей сняли 146 присосавшихся членистоногих.

Подцепить клеща можно в любом месте, где растет трава и кустики — в лесу, в парке, на дачном участке, и даже на полянке возле речки, где на выходных так приятно жарить шашлыки. Вроде бы, вот только приехали, а он уже успел вцепиться в шею, да так, что голыми руками не оторвать. И вот вы с грехом пополам извлекли супостата. Ни в коем случае не выбрасывайте его! Клещи переносят вирусы множества инфекционных заболеваний, среди которых наиболее опасны энцефалит и боррелиоз. Увы, определить по внешнему виду, заразен ли он, нельзя, и первое, что нужно сделать с клещом, — сдать его на исследование для выявления инфекции. Это поможет снизить степень тяжести заболевания или вовсе избежать инфицирования.



Как хранить клеща до анализа? Извлеченного клеща нужно положить на влажную ватку или марлю в емкость с плотной крышкой, чтобы не уполз. Можно использовать контейнер для анализов, их продают в аптеке. Чем раньше вы отнесете клеща на исследование, тем лучше. Но если прямо сейчас такой возможности нет, то можно спрятать супостата в холодильник, где он сможет дожидаться анализа до 24 часов. Если клещ не выжил, то сдать его на исследование все равно можно.

Где исследовать клеща бесплатно? Сдать клеща на анализ можно в травмпункте по месту регистрации. Его отправят на исследование в инфекционную больницу им. С.П. Боткина. Если вы не смогли самостоятельно удалить присосавшегося клеща, за вас это сделают медики.



Можно обратиться за помощью в Боткина напрямую: там и помогут извлечь клеща, и возьмут его на исследование.

Где еще в Петербурге можно бесплатно исследовать клеща - смотрите список медучреждений по ссылке. Где исследовать клеща за деньги? Если до поликлиники ехать далеко, можно сдать клеща на исследование в платную лабораторию. Вот несколько лабораторий, где проводят платные исследования:

Центр гигиены и эпидемиологии Петербурга и Ленобласти, ул. Оборонная, д. 35, лит. А, телефон 213–67–14 (добавочный 1610), без выходных с 10 до 16, обед с 12 до 13. Исследование на боррелиоз и энцефалит обойдется в 924 рубля. Выявление вируса клещевого энцефалита, боррелий, эрлихий и анаплазм обойдется от 1,8 тысячи рублей. Медицинская компания «Инвитро». Цены на услуги начинаются от 680 рублей, в зависимости от вида анализа. Компания предупреждает, что тест займет до 5 рабочих дней, не считая дня забора, но по факту могут сделать быстрее. О результате теста вас уведомят СМС-кой. Клеща возьмут в работу только в день снятия, «далее он не информативен», говорят исследователи. Клиника «Медиона». Исследование на боррелиоз и энцефалит обойдется в 2,2 тысячи рублей. Центр доказательной медицины. Комплексный анализ на энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз обойдется от 1,9 тысячи рублей. СМ-Клиника. Исследование клеща на наличие четырех инфекций (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз) обойдется от 1,9 тысячи рублей.. Клеща примут в любом состоянии — живой, мертвый, сухой, мокрый, не целый. Ограничений по времени доставки нет. Helix. Анализ клеща на вирус энцефалита и боррелиоза стоит от 1,6 тысячи рублей. Клеща или его фрагменты (допустимо до ⅔) возьмутся исследовать, если с момента снятия прошло не более 96 часов.. Результат анализа пришлют на электронную почту.

Что взять с собой? Отправляясь в травмпункт или Боткина, возьмите с собой паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС. Ну и клеща в баночке, конечно же. В платном исследовательском центре полис и СНИЛС не потребуются.

Сколько ждать результат анализа? Исследование клеща на энцефалит и боррелиоз займет до двух суток, в зависимости от метода.

Результат анализа вам сообщат по телефону, пришлют СМС или уведомление на электронную почту. Если он будет положительным, вас направят на прием к инфекционисту.

Клещ инфицирован. Что дальше? В случае с боррелиозом возьмут кровь на анализ, назначат прием препаратов, которые необходимо будет пропить. После лечения анализ крови повторят.



С энцефалитом порядок действий иной. Если еще не прошло 72 часа с тех пор, как клещ присосался, вам бесплатно введут иммуноглобулин. Иммуноглобулин детям вводится в поликлинике района по месту проживания. Беременным, астматикам и аллергикам его заменят иммуномодуляторами. И в принципе на этом все. Если 72 часа все же прошло, вводить иммуноглобулин уже бессмысленно, и пациента в этом случае просто наблюдают. Если в течение 21 дня самочувствие ухудшится, например, будет повышаться температура, увеличится красное пятно в месте укуса, то нужно немедленно бежать к инфекционисту в свою поликлинику или Боткина.



Можно ли привиться от энцефалита? Да, но делать это сейчас уже поздно. Прививаться рекомендуют до начала сезона укусов клещей, т.е. начинать в январе-феврале, потом через 1 месяц, в феврале-марте, сделать ревакцинацию. Иммунитета хватит на год. Через год потребуется еще одна вакцинация, и иммунитет будет вас защищать 3 года. Далее вакцинацию следует повторять раз в три года.