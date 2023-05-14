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    Где проверить клеща на энцефалит — адреса больниц

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    Более 50-и медицинских учреждений в Петербурге оказывают первую помощь при укусе клеща. По данным комитета по здравоохранению, травмпункты, где помогут удалить кровососа и бесплатно исследовать его на энцефалит и боррелиоз, есть в каждом районе города.

    «Фонтанка» подготовила список клиник с разбивкой по районам.


    «Больница Боткина»


    Взрослые:

    1. Ул. Миргородская, 3. Приемное отделение: с 16:00 до 09:00, в выходные и праздничные дни круглосуточно. Поликлиника: с 09:00 до 15:30, в будни.
    2. Пр. Пискаревский, 49. Поликлиника: с 09:00 до 15:30, в будни. Телефон 409–78–78.

    Дети:

    1. «Детская инфекционная больница № 3», В.О. Большой пр., 77/17. Приемное отделение, круглосуточно все дни. Телефон 246–57–82.

    Адмиралтейский

    Взрослые:

    1. «Городская поликлиника № 27», Вознесенский пр., 27, лит. А, круглосуточно. Телефон 417–33–86.

    Дети:

    1. «Городская поликлиника № 37», ул. Правды, д. 18, круглосуточно. Телефон 338–01–39.

    Василеостровский

    Взрослые и дети:

    1. «Городская поликлиника № 3», В.О., 8-я линия, д. 51, круглосуточно.

    Выборгский

    Взрослые:

    1. «Городская поликлиника № 104», ул. Курчатова, д. 6, к. 3, круглосуточно. Телефон 242–36–63.

    Дети:

    1. «Детская городская поликлиника № 71», пр. Энгельса, д. 44, к. 1, понедельник — воскресенье с 08:00 до 20:00. Телефон 554–18–69.

    Калининский


    Взрослые:

    1. «Городская поликлиника № 54», ул. Комсомола, д. 14, отделение № 16, круглосуточно. Телефон 409–83–15.
    2. «Городская поликлиника № 96», пр. Просвещения, д. 53, к. 2, круглосуточно. Телефон 409–87–03.
    3. «Городская поликлиника № 112», отделение № 55, ул. Гжатская, д. 3, круглосуточно. Телефон 534–47–39.

    Дети:

    1. «Городская поликлиника № 118», отделение № 61, ул. Тимуровская, д.17, к. 2. Ежедневно с 9:00 до 20:00, без выходных и праздничных дней, телефон 409–86–32.
    2. «Детская городская поликлиника № 29», ул. Демьяна Бедного, 18а, к. 3. Телефон 246–73–16.

    Кировский

    Взрослые и дети:

    1. «Консультативно-диагностический центр № 85», ул. Лени Голикова, к. 4, круглосуточно. Телефон 757–30–69.
    2. «Городская поликлиника № 23», ул. Косинова, д.17, лит. А, круглосуточно. Телефон 46–73–20.

    Колпино

    Взрослые:

    1. «Городская поликлиника № 71», ул. Карла Маркса, д. 21, круглосуточно. Телефон 461–60–08.

    Дети:

    1. «Детская городская больница № 22», г. Колпино, Заводской пр-т, д. 1, круглосуточно. Телефон 573–94–08.

    Красногвардейский


    Взрослые:

    1. «Городская поликлиника № 120», ул. Ленская, д.4/1, лит. А. Телефон 574–25–69.

    Дети:

    1. «Детская городская поликлиника № 68», отделение № 69, ул. Коммуны, д. 32, к. 1, понедельник-пятница — с 08:00 до 20:00, суббота — с 09:00 до 15:00, телефон 525–62–39.

    Красносельский

    Взрослые и дети:

    1. «Городская поликлиника № 91», ул. Отважных, д. 8, круглосуточно, телефон 241–35–41.
    2. «Городская поликлиника № 106», ВПО №119, ул. Рихарда Зорге, д.18, лит. А, круглосуточно, телефоны: 246–02–51 (с 08:00 до 20:00), 417–63–22 (круглосуточно).
    3. «Городская поликлиника № 93», г. Петербург, г. Красное Село, ул. Щуппа, д. 2, понедельник — пятница с 08:00 до 20:00, телефон 246–32–81.

    Кронштадт


    Взрослые и дети:

    1. «Городская поликлиника № 74», г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 24, круглосуточно, в амбулаторных условиях. Телефон 311–39–00 — скорая помощь.

    Курортный

    Взрослые и дети:

    1. «Городская больница № 40» г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 лит. А, круглосуточно, в нерабочие часы поликлиник. Телефон приемного отделения 437–46–18.
    2. «Поликлиника № 70», поселок Песочный, ул. Садовая, д. 88, строение 1.

    Взрослые:

    1. «Поликлиника № 68», г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 лит. А.
    2. «Поликлиника № 69», г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 45, лит. А.

    Дети:

    1. Отделение «Поликлиники № 68», г. Сестрорецк, ул. Володарского д. 24, лит. А.
    2. Отделение «Поликлиники № 69», г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23, строение 1.

    Московский

    Взрослые и дети:

    1. «Городская поликлиника № 48», Московский пр., д. 87, круглосуточно. Телефон 417–64–16, кабинет дежурного травматолога, тел. 417–29–25.

    Взрослые:

    1. «Городская поликлиника № 51», пр. Космонавтов, д. 33–35 (круглосуточно). Телефоны: 241–28–61 — регистратура (травма), +7 900 630–12–19, дежурный травматолог.

    Невский

    Взрослые:

    1. «Городская поликлиника № 6», пр. Елизарова, д. 32, корп. 2, круглосуточно. Телефон 365–15–59.
    2. «Городская поликлиника № 8» (круглосуточно), ул. Новоселов, д. 45, лит А. Телефон 409–71–62.
    3. «Городская поликлиника № 25 Невского р-на», пр. Солидарности, д.1, корп.1, с 08:00 до 20:00. Телефон 583–41–07.

    Дети:

    1. «Детская городская поликлиника № 62», отделение № 15, Союзный пр., д. 7. Телефон 246–33–14 — кабинет травматолога.
    2. «Детская городская поликлиника № 73», ул. Караваевская, д. 30. Понедельник, среда, пятница — с 09:00 до 14:00; вторник, четверг — с 14:00 до 19:00. Телефоны: 246–03–80 — инфекционист, 246–03–98 — справочная поликлиники.

    Петроградский

    Взрослые:

    1. Поликлиника с КДЦ Первого меда, ул. Льва Толстого, д. 6–8, (корпус 6), круглосуточно. Телефон 338–60–44.

    Дети:

    1. «Городская поликлиника № 30», отделение № 14, Малый проспект, ПС, д.15, ежедневно с 0:008 до 20:00, суббота с 09:00 до 15:00, воскресенье — выходной. Телефон 246–74–18.

    Петродворцовый


    Дети и взрослые:

    1. ДПО № 64, пос. Стрельна, ул. Львовская, д.16, стр. 1. Телефон 246–72–07.

    Взрослые:

    1. «Николаевская больница», г. Петергоф, ул. Константиновская, д. 1, круглосуточно. Телефон 409–77–15, приемное отделение.
    2. «Николаевская больница», г. Петергоф, ул. Царицынская, д. 1, будни с 09:00 до 19:00; суббота, воскресенье — с 09:00 до 15:00. Телефон 409–77–10, хирургический кабинет.
    3. ВПО № 64, пос. Стрельна, ул. Львовская, 16. Телефон 246–72–03.

    Дети:

    1. «Городская поликлиника № 122» детское подразделение ДПО 72, г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20, с 08:00 до 20:00, суббота — с 09:00 до 20:00. Телефон 423–09–89, секретарь.
    2. ДПО № 67, Петергоф, ул. Аврова, д.19. Телефон 246–75–40, секретарь.
    3. ДПО № 72, г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20, с 08:00 до 20:00, суббота — с 09:00 до 20:00. Телефон 423–09–08, секретарь.

    Приморский

    Взрослые и дети:

    1. «Городская поликлиника № 114», ул. Генерала Хрулёва, д. 7а, круглосуточно. Телефон 393–77–80.

    Дети:

    1. «Детская поликлиника № 30», пр. Королева, д. 3, к. 2. Телефон 394–72–65.


    Пушкинский

    Взрослые и дети:

    1. «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района», г. Пушкин, ул. Московская, д.15, круглосуточно. Телефон 246–21–84.


    Фрунзенский


    Взрослые:

    1. «Городская поликлиника № 109, ПО № 123», Моравский пер., д. 5, круглосуточно. Телефон 649–99–02.

    Дети:

    1. «Городская поликлиника № 109, ПО № 5», Купчинская ул., д.5, к.1 с 9 до 20, ежедневно, телефон 772–38–14.

    Центральный

    Взрослые и дети:

    1. «Городская поликлиника № 37», ул. Правды, д.18, каб. 106, круглосуточно. Телефон 338–01–39.

    Где хранить клеща до анализа и что делать, если клещ инфицирован, читайте в нашем материале.

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