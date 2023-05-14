Где проверить клеща на энцефалит — адреса больниц

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«Фонтанка» подготовила список клиник с разбивкой по районам.
«Больница Боткина»
Взрослые:
Ул. Миргородская, 3. Приемное отделение: с 16:00 до 09:00, в выходные и праздничные дни круглосуточно. Поликлиника: с 09:00 до 15:30, в будни. Пр. Пискаревский, 49. Поликлиника: с 09:00 до 15:30, в будни. Телефон 409–78–78.
Дети:
- «Детская инфекционная больница
№ 3», В.О. Большой пр., 77/17. Приемное отделение, круглосуточно все дни. Телефон 246–57–82.
Адмиралтейский
Взрослые:
- «Городская поликлиника
№ 27», Вознесенский пр., 27, лит. А, круглосуточно. Телефон 417–33–86.
Дети:
- «Городская поликлиника
№ 37», ул. Правды, д. 18, круглосуточно. Телефон 338–01–39.
Василеостровский
Взрослые и дети:
- «Городская поликлиника
№ 3», В.О., 8-я линия, д. 51, круглосуточно.
Выборгский
Взрослые:
- «Городская поликлиника
№ 104», ул. Курчатова, д. 6, к. 3, круглосуточно. Телефон 242–36–63.
Дети:
- «Детская городская поликлиника
№ 71», пр. Энгельса, д. 44, к. 1, понедельник — воскресенье с 08:00 до 20:00. Телефон 554–18–69.
Калининский
Взрослые:
- «Городская поликлиника
№ 54», ул. Комсомола, д. 14, отделение № 16, круглосуточно. Телефон 409–83–15.
- «Городская поликлиника
№ 96», пр. Просвещения, д. 53, к. 2, круглосуточно. Телефон 409–87–03.
- «Городская поликлиника
№ 112», отделение № 55, ул. Гжатская, д. 3, круглосуточно. Телефон 534–47–39.
Дети:
- «Городская поликлиника
№ 118», отделение № 61, ул. Тимуровская, д.17, к. 2.Ежедневно с 9:00 до 20:00, без выходных и праздничных дней, телефон 409–86–32.
- «Детская городская поликлиника
№ 29», ул. Демьяна Бедного, 18а, к. 3. Телефон 246–73–16.
Кировский
Взрослые и дети:
- «Консультативно-диагностический центр
№ 85», ул. Лени Голикова, к. 4, круглосуточно. Телефон 757–30–69.
- «Городская поликлиника
№ 23», ул. Косинова, д.17, лит. А, круглосуточно. Телефон 46–73–20.
Колпино
Взрослые:
- «Городская поликлиника
№ 71», ул. Карла Маркса, д. 21, круглосуточно. Телефон 461–60–08.
Дети:
- «Детская городская больница
№ 22», г. Колпино, Заводской пр-т, д. 1, круглосуточно. Телефон 573–94–08.
Красногвардейский
Взрослые:
- «Городская поликлиника
№ 120», ул. Ленская, д.4/1, лит. А. Телефон 574–25–69.
Дети:
- «Детская городская поликлиника
№ 68», отделение № 69, ул. Коммуны, д. 32, к. 1, понедельник-пятница — с 08:00 до 20:00, суббота — с 09:00 до 15:00, телефон 525–62–39.
Красносельский
Взрослые и дети:
- «Городская поликлиника
№ 91», ул. Отважных, д. 8, круглосуточно, телефон 241–35–41.
- «Городская поликлиника
№ 106», ВПО №119, ул. Рихарда Зорге, д.18, лит. А, круглосуточно, телефоны: 246–02–51(с 08:00 до 20:00), 417–63–22(круглосуточно).
- «Городская поликлиника
№ 93», г. Петербург, г. Красное Село, ул. Щуппа, д. 2, понедельник — пятница с 08:00 до 20:00, телефон 246–32–81.
Кронштадт
Взрослые и дети:
- «Городская поликлиника
№ 74», г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 24, круглосуточно, в амбулаторных условиях. Телефон 311–39–00— скорая помощь.
Курортный
Взрослые и дети:
- «Городская больница
№ 40» г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 лит. А, круглосуточно, в нерабочие часы поликлиник. Телефон приемного отделения 437–46–18.
- «Поликлиника
№ 70», поселок Песочный, ул. Садовая, д. 88, строение 1.
Взрослые:
- «Поликлиника
№ 68», г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 лит. А.
- «Поликлиника
№ 69», г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 45, лит. А.
Дети:
- Отделение «Поликлиники
№ 68», г. Сестрорецк, ул. Володарского д. 24, лит. А.
- Отделение «Поликлиники
№ 69», г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23, строение 1.
Московский
Взрослые и дети:
- «Городская поликлиника
№ 48», Московский пр., д. 87, круглосуточно. Телефон 417–64–16, кабинет дежурного травматолога, тел. 417–29–25.
Взрослые:
- «Городская поликлиника
№ 51», пр. Космонавтов, д. 33–35(круглосуточно). Телефоны: 241–28–61— регистратура (травма), +7 900 630–12–19, дежурный травматолог.
Невский
Взрослые:
- «Городская поликлиника
№ 6», пр. Елизарова, д. 32, корп. 2, круглосуточно. Телефон 365–15–59.
- «Городская поликлиника
№ 8» (круглосуточно), ул. Новоселов, д. 45, лит А.Телефон 409–71–62.
- «Городская поликлиника
№ 25Невского р-на», пр. Солидарности, д.1, корп.1, с 08:00 до 20:00. Телефон 583–41–07.
Дети:
- «Детская городская поликлиника
№ 62», отделение № 15, Союзный пр., д. 7.Телефон 246–33–14— кабинет травматолога.
- «Детская городская поликлиника
№ 73», ул. Караваевская, д. 30.Понедельник, среда, пятница — с 09:00 до 14:00; вторник, четверг — с 14:00 до 19:00. Телефоны: 246–03–80— инфекционист, 246–03–98— справочная поликлиники.
Петроградский
Взрослые:
- Поликлиника с КДЦ Первого меда,
ул. Льва Толстого, д. 6–8, (корпус 6), круглосуточно. Телефон 338–60–44.
Дети:
- «Городская поликлиника
№ 30», отделение № 14, Малый проспект, ПС, д.15, ежедневно с 0:008 до 20:00, суббота с 09:00 до 15:00, воскресенье — выходной. Телефон 246–74–18.
Петродворцовый
Дети и взрослые:
- ДПО
№ 64, пос. Стрельна, ул. Львовская, д.16, стр. 1. Телефон 246–72–07.
Взрослые:
- «Николаевская больница», г. Петергоф,
ул. Константиновская, д. 1, круглосуточно. Телефон 409–77–15, приемное отделение.
- «Николаевская больница», г. Петергоф,
ул. Царицынская, д. 1, будни с 09:00 до 19:00; суббота, воскресенье — с 09:00 до 15:00. Телефон 409–77–10, хирургический кабинет.
- ВПО
№ 64, пос. Стрельна, ул. Львовская, 16. Телефон 246–72–03.
Дети:
- «Городская поликлиника
№ 122» детское подразделение ДПО 72, г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20, с 08:00 до 20:00, суббота — с 09:00 до 20:00. Телефон 423–09–89, секретарь.
- ДПО
№ 67, Петергоф, ул. Аврова, д.19. Телефон 246–75–40, секретарь.
- ДПО
№ 72, г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20, с 08:00 до 20:00, суббота — с 09:00 до 20:00. Телефон 423–09–08, секретарь.
Приморский
Взрослые и дети:
- «Городская поликлиника
№ 114», ул. Генерала Хрулёва, д. 7а, круглосуточно. Телефон 393–77–80.
Дети:
- «Детская поликлиника
№ 30», пр. Королева, д. 3, к. 2. Телефон 394–72–65.
Пушкинский
Взрослые и дети:
- «Городская поликлиника
№ 60Пушкинского района», г. Пушкин, ул. Московская, д.15, круглосуточно. Телефон 246–21–84.
Фрунзенский
Взрослые:
- «Городская поликлиника
№ 109, ПО № 123», Моравский пер., д. 5, круглосуточно. Телефон 649–99–02.
Дети:
- «Городская поликлиника № 109, ПО № 5», Купчинская ул., д.5, к.1 с 9 до 20, ежедневно, телефон 772–38–14.
Центральный
Взрослые и дети:
- «Городская поликлиника
№ 37», ул. Правды, д.18, каб. 106, круглосуточно. Телефон 338–01–39.
Где хранить клеща до анализа и что делать, если клещ инфицирован, читайте в нашем материале.