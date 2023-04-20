Прощание с розовой. Единая квитанция ЖКХ наступает с севера

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





«Фонтанка» знает, где собираются проводить первую «миграцию» в так называемую единую квитанцию ЖКХ в Петербурге. В новую систему включают сразу почти тысячу домов. По данным «Фонтанки», первая миграция жилкомсервисов из розовой в белую квитанцию произойдет в Калининском районе с 1 июня: именно тогда придут первые «белые» — за услуги, которые были оказаны в мае. Район уже привык выступать полигоном для различных коммунальных новшеств. Вот и теперь пионерами станут местные ЖКС № 1, ЖКС № 2 и ЖКС № 3. Если судить по реестру лицензий ГЖИ, то на троих у них более 900 домов, более половины из них — у «тройки». Всего речь идет примерно о 110 тысяч лицевых счетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как отличить от фальшивки и куда звонить? Ответы про единую квитанцию ЖКХ, которая стучится в двери Предполагалось, что миграция пойдет по заранее сформированному расписанию. «График пока не утвержден, решили сперва запуститься, так как финансовое состояние каждого ЖКС нужно анализировать отдельно. Мы серьезно подходим к этому вопросу и обязательно расскажем о графике перехода в первом квартале 2023 года», — говорил директор ЕИРЦ Санкт-Петербурга Денис Шабарин в конце года. Однако, как признали собеседники «Фонтанки», полноценный и детальный план сейчас отсутствует, оттолкнулись от готовности конкретного района и его управляющих организаций.



«Фонтанка» говорила, что одним из неизбежных узких мест этого перехода на общую квитанцию является смена системы начисления платежей. У ВЦКП она традиционно авансово-фактическая: за ресурсы, чье потребление фиксируется приборами учета, счет выставляется по итогам прошедшего месяца; а за жилищные услуги и другие нормативные, которые зависят только от площади квартир, а не от интенсивности использования, — авансом за месяц вперед. В идеологии ЕИРЦ — только факт. Поэтому возникает кассовый разрыв: в какой-то момент управляющие организации не получат свой аванс на месяц вперед, и им придется ждать, пока подъедет первая для них «фактическая» квитанция.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Проблемы с жителями нам нужны меньше всего». Глава расчетного центра — о будущей единой квитанции ЖКХ Это если просто. Но просто с петербургскими квитанциями, как известно, не бывает. Собеседники «Фонтанки» сообщили, что предполагается так называемый результирующий счет. На самом деле это просто последняя обычная розовая квитанция, которая придет жителям Калининского района в мае, но в ней будет особенность. Если в квартире есть прибор учета, то в квитанцию включат плату за коммунальные услуги, потребленные в апреле; если нет — то в этой графе будет стоять ноль (ведь человек и так уже заплатил за эти услуги авансом в прошлый раз, а за май авансов не будет). То же самое с коммунальными ресурсами, которые идут на содержание парадных: если есть общедомовой прибор учета, то в последней розовой квитанции будет этот объем, если нет — ноль, ведь все оплачено еще авансом. Аналогично с отоплением (считаете по прибору — будет реальная сумма, считаете по нормативу — будет ноль). И во всех квитанциях, которые придут в мае за апрель, будут нули в содержании жилого помещения, оно оплачено еще за месяц до этого, а май - переходный.



Это и есть кассовый разрыв, перепрыгнув который ЖКС мигрируют в новую систему. Дальше — уже только белая квитанция ЕИРЦ, которая придет в июне за май и в которой не будет авансов, только реально оказанные услуги в прошлом месяце. Поверили? Правильно. Исключение будет, и составит его любимец петербуржцев в контексте пертурбаций в квитанциях — капитальный ремонт. Он все так же будет выставляться авансом на месяц вперед. Не спрашивайте.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соскучились? В петербургских квитанциях снова сюрпризы по капремонту Все долги, которые накопились в розовой квитанции за минувшие годы и не будут погашены в последней — перейдут в белую. Причем, если сейчас задолженность в розовых квитанциях прописана одной общей суммой и справочно, то в белой она будет включена в итоговую сумму «К оплате». Принцип глава ЕИРЦ СПБ Денис Шабарин объяснял перед запуском этой организации: «При конвертации мы разнесем их по разным услугам — пропорциональным методом. То есть мы не знаем, за что конкретно годами не платил человек [по розовой квитанции], но этот долг распределится между всеми получателями (то есть организациями, оказывающими услуги — прим.) в зависимости от их доли в общей сумме к оплате».



Одним из важных бонусов, которые ЕИРЦ Петроэлектросбыт обещал абонентам еще до запуска ЕИРЦ СПб, являлась возможность получать обслуживание в его клиентских офисах. Расчетный центр намерен усилить эти центры в Калининском районе уже в мае, понимая, что жители скорее пойдут туда, чем будут искать объяснений на «Фонтанке» или еще где-либо.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»