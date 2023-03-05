Соскучились? В петербургских квитанциях снова сюрпризы по капремонту



А вот дальше начинаются уточнения. «Величина пени, которая появится в платежном документе, будет рассчитана на последний день месяца, — говорит фонд. — Актуальная сумма пени на конкретную дату всегда доступна для оплаты на обновленном сайте фонда в сервисах «Личный кабинет» и «Проверить и оплатить задолженность». А в самой квитанции справочно указано: «Пени будут пересчитаны в момент оплаты долга». Всё это нагромождение — верный признак будущих вопросов и возмущенных звонков — в Фонд капремонта и в редакцию «Фонтанки». Пробуем объяснить.



По заказу Фонда капремонта в квитанции ЕИРЦ СПб теперь изменена формула отображения пеней по этой строчке. Вкратце, до этого ситуация выглядела так: человек, скажем, имеет задолженность по взносу на капремонт и эта задолженность указана в квитанции. В какой-то момент он наконец ее погасил — скажем, в марте заплатил за свет в феврале, за капремонт в марте (он идет авансом) и за все свои долги. Только после этого ему смогли высчитать пени, так как они привязаны к ставке рефинансирования на момент погашения долга и, собственно, к дате его погашения. Это значит, что настоящие накопленные пени он увидит уже в следующей квитанции, в апреле; оплатит их — и вот с этого момента будет финансово чист.



Так было раньше. К чему это приводило? Человек не видел всего объема своих обязательств: закрывал в марте, как он думал, все долги, а потом с удивлением обнаруживал, что в пустой до этого строке с пенями появились неприятные рубли. Вопросы, непонимание и очередное обещание самому себе вообще ничего никому и никогда не платить.



Цель изменений в следующем. Абонент получает квитанцию в начале марта. В ней и новые начисления за февраль или март (в зависимости от услуги), и основное тело долга, и — внимание — пени в таком размере, будто человек погасил долг 28 февраля (в последний день предыдущего месяца). Это расчетная величина, по факту пользователь заплатит другую сумму: ведь с 28 февраля до момента оплаты квитанции (условное 10 марта) пройдет сколько-то дней, в которые пени продолжат начисляться; а уж если Центробанк преподнесет сюрприз и изменит ставку рефинансирования в этот промежуток — тогда вообще труба, всё пересчитывать. Именно об этом пояснение в квитанции и именно для этого ссылки на ресурсы, где вы можете увидеть свои настоящие пени в режиме онлайн-трансляции.



Важно: в итоговую сумму к оплате по бумажной квитанции эти гипотетические пени сейчас не попадают, это скорее информационная история, чтобы человек понимал масштаб трагедии. Кто-то спросит — а о чем тогда сыр-бор? Зачем мне вообще эта промежуточная, не отчетная цифра по пеням, которая мало того, что не актуальна на следующие сутки, так еще и не оплачивается по умолчанию?



Вопрос законный. Один из ответов — по крайней мере, абонент сразу видит, что на нем висит не только задолженность, но и уже набежавшие пени — примерно вот в таком размере. В частности, человек не будет с уверенностью приходить за справкой об отсутствии задолженности, просто погасив само тело долга, он будет в курсе, что этого недостаточно.



Ну хорошо, а теперь добавим хаоса. В мобильном приложении ЕИРЦ все эти пени на последний день предыдущего месяца всё же попадут в финальную цифру. То есть если там вы не будете подходить к оплате избирательно, то вы автоматически общей оплатой закроете и эти пени. И да — в следующей апрельской квитанции вы снова увидите в строчке пеней несколько рублей, которые набежали с 28 февраля до условного 10 марта, когда вы сделали платеж. Вот такая простая, интуитивно понятная система.



Это не новелла: исторически так же работает система с долгами и пенями за электричество. Но из других услуг, которые присоединились сначала к квитанции Петроэлектросбыта, а теперь — к квитанции ЕИРЦ СПБ, капремонт первым пошел по этому пути. Собеседники, близкие к жилищному блоку, подтверждают, что аналогичные запросы делают и другие ресурсники, в частности, теплоснабжающие организации. В целом система идет к тому, чтобы такие промежуточные пени включались в итоговую сумму при оплате не только через ЕИРЦ СПБ, а и в любом другом случае. С капремонтом это должно случиться в промежутке май–июль. По всем остальным услугам решение будет приниматься отдельно.



Цели фонда понятны: его задача — собрать хоть что-то из пятимиллиардного долга, который скопился у петербуржцев с 2014 года. «Фонтанка» в деталях рассказывала, из чего состоит и насколько безнадежна эта денежная масса. В 2022 году фонд провел так называемую амнистию: согласно ей, оплатившие долг горожане освобождались от пеней. Для того чтобы дать им такую возможность, выпустили специальную «долговую» квитанцию, а также перестроили обычную платежку Петроэлектросбыта. Программу продлевали, а потом еще делали последнее досудебное предупреждение. Не обошлось без скандалов и оборванной горячей линии фонда, но в итоге собираемость взносов за год превысила 100%, а накопленная задолженность впервые за долгое время сократилась.

