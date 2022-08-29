«Жирный» долг по взносам за капремонт заставил петербуржцев висеть на телефоне

Горячая линия Фонда капремонта Петербурга стала буквально раскаленной в последние дни августа. Горожане вынуждены висеть на линии по 10 минут и дольше. На это обратил внимание читатель «Фонтанки» 29 августа. Мы тоже попытали счастья в получении оперативной консультации, но оказались в очереди 75-ми.

В пресс-службе фонда рассказали, что у них время от времени случаются такие пики повышенного интереса, связано это с теми или иными изменениями. В данном случае вал звонков спровоцировало изменение квитанций. Если раньше сумма задолженности находилась в справочном блоке, то теперь эта цифра переместилась в основное поле. Новые квитанции петербуржцы начали получать с 1 августа.