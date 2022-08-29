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    «Жирный» долг по взносам за капремонт заставил петербуржцев висеть на телефоне

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    Горячая линия Фонда капремонта Петербурга стала буквально раскаленной в последние дни августа. Горожане вынуждены висеть на линии по 10 минут и дольше. На это обратил внимание читатель «Фонтанки» 29 августа. Мы тоже попытали счастья в получении оперативной консультации, но оказались в очереди 75-ми.

    В пресс-службе фонда рассказали, что у них время от времени случаются такие пики повышенного интереса, связано это с теми или иными изменениями. В данном случае вал звонков спровоцировало изменение квитанций. Если раньше сумма задолженности находилась в справочном блоке, то теперь эта цифра переместилась в основное поле. Новые квитанции петербуржцы начали получать с 1 августа.

    Модернизация квитанции связана с тем, что сверка долгов ВЦКП и переходного периода завершена. Также разрешена большая часть спорных ситуаций по долговым квитанциям. Избежать долгого ожидания ответа оператора можно, задав вопрос через личный кабинет на сайте фонда.

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