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Правительство хочет отвязать штрафы за неоплату «коммуналки» от выросшей ключевой ставки

Расчет пеней и неустойки по платежам за услуги ЖКХ в России отвяжут от ключевой ставки Центробанка. Она в одночасье выросла более чем вдвое.

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Такая норма содержится в законопроекте, который 10 марта внесло в Госдуму правительство.

«Жилищным кодексом Российской Федерации и отраслевыми федеральными законами предусмотрен расчет пеней, неустойки и рассрочки в привязке к ключевой ставке, уставленной Центральным банком Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, — говорится в пояснительной записке. — Предполагается, что актом правительства Российской Федерации будут установлены особенности расчета указанных штрафных санкций в целях недопущения роста их размера в связи с повышением Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки».

Напомним, пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. С 28 февраля ЦБ поднял ставку с 9,5% до 20%.

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Комментарии (5)

revui3
У нас в Питере итак все дома разваливаются( Нужно тогда работать над оптимизацией труда, чтобы не было так, ремонт балконов хватал на год, чтобы с балконов ничего не падало. У нас даже центр в ужасном состоянии (
Главный спец по технике консервации
Помню, помню, в 2014 они доллар от нефти отвязали. И где теперь тот доллар?
263836471
Вообще-то нужна отмена оплаты за "коммуналку" хотя бы за март месяц - как социальная помощь гражданам России...
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