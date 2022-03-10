Правительство хочет отвязать штрафы за неоплату «коммуналки» от выросшей ключевой ставки

Такая норма содержится в законопроекте, который 10 марта внесло в Госдуму правительство.
«Жилищным кодексом Российской Федерации и отраслевыми федеральными законами предусмотрен расчет пеней, неустойки и рассрочки в привязке к ключевой ставке, уставленной Центральным банком Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, — говорится в пояснительной записке. — Предполагается, что актом правительства Российской Федерации будут установлены особенности расчета указанных штрафных санкций в целях недопущения роста их размера в связи с повышением Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки».
Напомним, пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. С 28 февраля ЦБ поднял ставку с 9,5% до 20%.