Эта квитанция точно мне? Почем Петербургу обошлись декабрьские тропики

Читатели, которые встретили очередной бесснежный и мокрый Новый год, в новый ледниковый период не поверили. И за пару часов закидали чат-бот «Фонтанки» своими квитанциями за два последних месяца, чтобы было с чем сравнить.



На 8-ю линию Васильевского острова пришла квитанция от ТГК-1: в ноябре человек потребил 1,615 Гкал и заплатил 3 145 рублей; в декабре — 3,255 Гкал, за которые пришлось выложить 6 872 рубля. То есть рост — в два раза.



На Финляндском проспекте по старой цене за 1 Гкал в 1 948 рублей житель заплатил по итогам ноября 2 095 рублей, потому что его примерно на одну гигакалорию и протопили. В следующем месяце он нагрелся уже на полторы гигакалории, а с учетом роста тарифа до 2 011 рублей сумма платежа выросла до 3,279 тысячи.



На Новаторов маленькую 30-метровую квартирку в ноябре нагрели на 0,6 Гкал, в декабре — уже на одну; стоимость выросла с 1 220 рублей почти на тысячу. Отопление однушки на Советском проспекте подорожало с 823 рублей до 1700, то есть вдвое, как и потребление энергии, если судить по квитанции. За 70-метровую квартиру в Кронштадте теперь придется платить 7,2 тысячи рублей — только за отопление; в декабре за это же платили 5,4 тысячи.



На Софийской отопление подорожало с 2 247 рублей до 4 134, батареи еще в одной 70-метровой двушке — с 1 574 рублей до 2 694 рублей. Такая же по площади квартира на Десантников выросла в цене почти в 2 раза — с 1,7 тысячи до 3,1 тысячи, на Ветеранов — с 4 тысяч до 7. Дом № 27–29 по Моховой тоже решили в декабре согреть от души и дали в квартиру 1,8 Гкал вместо одной месяцем ранее, цена взлетела с 2 080 рублей до 3 826.



«Фонтанка» может перечислять долго, благо на неадекватное, с их точки зрения, подорожание читатели жалуются с охотой — и с пр. Кузнецова, и с Новоизмайловского, и с Уездного, и с Авиаконструкторов, и с Десантников, и с Подводника Кузьмина, и с Бокситогорской, и много еще откуда. В основном рост платы за отопление в декабре в этих случаях — от 50 до 100 процентов — плюс-минус такой же, как и рост отпуска теплоэнергии.



Есть совсем крутые изменения. В частности, «Фонтанке» прислали пару квитанций из дома № 16, литера С, по улице Смолячкова. Судя по ней, небольшое здание на 16 квартир должно быть раскалено докрасна. Одну из квартир в ноябре протапливали на 2,3 Гкал и на 4 467 рублей. Страшно представить, что за тропики на этих 80 метрах творились в декабре, потому что счет по итогам месяца выставили более чем на 14 тысяч, насчитав энергии на 6,7 Гкал.



Но тут надо помнить, что между котельной и жильцом стоит управляющая компания. Она берет показания общедомового прибора учета (ОДПУ) и отправляет в ТЭК, у которого договор с ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» (или со сменившим его ЕИРЦ Санкт-Петербурга). Общий объем теплопотребления делится на всю площадь помещений в доме, и частное умножается на количество метров в определенной квартире — ей досталось столько-то Гкал. А дальше просто — умножают на тариф, это и есть счет за отопление жилья. Но вначале — общедомовой прибор, а что он накрутил и что с него сняли — отдельный вопрос. И условный ПЭС не пойдет проверять обстановку с аппаратурой в подвале дома, он впишет то, что ему передают ресурсники.



В случае со Смолячкова ТЭК выявил превышение показаний по ОДПУ, «в связи с чем ЖКС № 1 Выборгского района необходимо обратиться в ТЭК для возможности совместного выхода на объект и обследования прибора учета». Именно исполнитель коммунальных услуг, а это жилкомсервис, несет ответственность за правильность и корректность показаний, ведь сам ОДПУ является общим имуществом дома. «Жители при возникновении вопросов могут обратиться для проверки правильности расчетов любым доступным способом, указанным на сайте АО "ЕИРЦ СПб"», — уточняет ГУП «ТЭК».



Если убрать тепловые аномалии, составить общую пропорцию непросто. Но даже в комментарии комитета по энергетике не просматривается декабрьского стихийного бедствия в духе фильма «Послезавтра». «Сравнительный анализ температуры наружного воздуха в ноябре и декабре 2022 года показал снижение температуры в декабре более чем на 5 градусов, — говорят в Смольном. — Данный фактор оказал влияние на количество тепловой энергии, отпущенной с источников теплоснабжения в указанные периоды для поддержания необходимых комфортных параметров внутри жилых помещений».