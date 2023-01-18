В Смольном объяснили, почему в новых квитанциях так подорожало отопление

Как пишет комитет 18 января, в первый месяц года горожане получили платежки за декабрь и некоторые из них обратили внимание, что стоимость отопления существенно выросла по сравнению с предыдущей квитанцией. Чиновники напоминают: «Тариф на тепловую энергию в Северной столице изменился с 1 декабря 2022 года на 8,4 % . Кроме того, из-за существенного снижения среднемесячной температуры наружного воздуха в декабре по сравнению с ноябрем <…> потребовалось большее количество тепловой энергии на обогрев многоквартирных домов. Одновременное изменение тарифа и увеличение объема потребления теплоэнергии повлияло на плату за отопление, размер которой увеличился больше чем на 8,4 % ».

«Фонтанка» подробно рассказывала, чем квитанция за декабрь отличается от предыдущей. Тарифы на коммунальные услуги в 2022 году, вопреки обыкновению, повышали дважды, и второй раз — именно с 1 декабря. Подорожание в зависимости от конкретной услуги составило от 8,2 % до 9,4 %. При этом тарифы на содержание жилого помещения не менялись — они являются обязательными только для нанимателей жилья, но обычно управляющие организации по умолчанию распространяют их и на собственников. Рост цен совпал с похолоданием, а значит и необходимостью отпускать больше теплоэнергии, которая является самой капиталоемкой строчкой в зимней квитанции.

