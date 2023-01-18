    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, вос

    754мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.87eur74.59
    ТЕМА ДНЯ

    80 лет прорыву Блокады. Путин в городе

    В Смольном объяснили, почему в новых квитанциях так подорожало отопление

    14441
    47 комментариев

    Петербургский комитет по тарифам выпустил объяснение по поводу подорожания отопления в квитанциях ЖКХ. В декабре роль сыграли два фактора.

    Как пишет комитет 18 января, в первый месяц года горожане получили платежки за декабрь и некоторые из них обратили внимание, что стоимость отопления существенно выросла по сравнению с предыдущей квитанцией. Чиновники напоминают: «Тариф на тепловую энергию в Северной столице изменился с 1 декабря 2022 года на 8,4 %. Кроме того, из-за существенного снижения среднемесячной температуры наружного воздуха в декабре по сравнению с ноябрем <…> потребовалось большее количество тепловой энергии на обогрев многоквартирных домов. Одновременное изменение тарифа и увеличение объема потребления теплоэнергии повлияло на плату за отопление, размер которой увеличился больше чем на 8,4 %».

    «Фонтанка» подробно рассказывала, чем квитанция за декабрь отличается от предыдущей. Тарифы на коммунальные услуги в 2022 году, вопреки обыкновению, повышали дважды, и второй раз — именно с 1 декабря. Подорожание в зависимости от конкретной услуги составило от 8,2 % до 9,4 %. При этом тарифы на содержание жилого помещения не менялись — они являются обязательными только для нанимателей жилья, но обычно управляющие организации по умолчанию распространяют их и на собственников. Рост цен совпал с похолоданием, а значит и необходимостью отпускать больше теплоэнергии, которая является самой капиталоемкой строчкой в зимней квитанции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ79
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 47

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    47
    close