Удивились цифрам в квитанции? А теперь вот так

Петербуржцы получают первые квитанции за коммунальные услуги, потребленные в декабре. Тарифы изменились, но раньше оценить эффект могли только те, кому счета нормативным способом выставляют на месяц вперед. Теперь же – и те, кто платит по фактически потребленным объемам.

Напомним, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году поднимали дважды – в июле и с 1 декабря. На 8,4-8,5% с начала зимы выросла стоимость водоснабжения и отопления, на 8,2-9,4% – на электричество, в зависимости от типа дома и тарифной системы. Таблица с актуальными тарифами – ниже.

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Добавим, цифры в квитанции увеличиваются не только из-за повышения тарифов, но и из-за похолодания, так как на отопление приходится значительная часть совокупного платежа. «Фонтанка» рассказывала, что в условных расчетах Смольного среднемесячный платеж за одного человека в месяц составляет теперь около 3 тысяч рублей, что на 235 рублей или на 8,5% больше, чем до 1 декабря. Откуда берется эта цифра и в какой квартире надо проживать, чтобы ей соответствовать – читайте здесь.



Что характерно, тарифы на оплату жилищных услуг (содержание общедомового имущества) не изменились. Судя по постановлению профильного комитета, с 1 января управление домом, как и раньше, оценивается в 3,95 рублей с квадратного метра, содержание общего имущества – в 8,24 рублей, текущий ремонт – в 6,40 рублей, уборка участка – в 2,33 рубля и так далее. Полный список жилищных услуг и их стоимость – здесь. Зато повышение ожидается с 1 июля (в отличие от цен на коммуналку, которые в 2023 году больше поднимать не собираются). Судя по информации на сайте комитета, рост составит около 8,5%. В частности, управление домом будет стоить во втором полугодии 4,29 рублей с метра, содержание общего имущества – 8,99 рублей, текущий ремонт – 6,95 рублей, уборка участка – в 2,53 рубля и так далее. Смольный императивно устанавливает эти тарифы только для нанимателей жилья, но жилкомсервисы традиционно применяют их и для собственников, если те не голосуют за изменение цен.

