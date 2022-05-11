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    Амнистию по пеням за капремонт в Петербурге продлевают

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    Фонд капитального ремонта в Петербурге решил продлить сроки акции по списанию пеней за взносы. Теперь она будет идти до 20 июня.

    Как сообщил 11 мая жилищный комитет, это связано с большим количеством обращений со стороны собственников жилья. Ранее предполагалось, что акция закончится 20 мая.

    Ранее фонд объяснил процедуру: необходимо за время действия акции погасить всю накопленную задолженность, а также текущие начисления, после чего написать заявление о списании пеней и передать заявление вместе с копиями платежных документов в фонд. После одобрения сумма пеней в квитанции сократится до нуля.

    «Фонтанка» рассказывала о планах фонда по амнистии. Дело в том, что уже сейчас дебиторская задолженность петербуржцев по взносам составляет 6 млрд рублей. Первоочередная задача организации — собрать именно эти долги, а не наказать неплательщиков. Подробнее о планах Фонда капремонта — в нашем материале.

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