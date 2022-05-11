Амнистию по пеням за капремонт в Петербурге продлевают

Фонд капитального ремонта в Петербурге решил продлить сроки акции по списанию пеней за взносы. Теперь она будет идти до 20 июня.
Как сообщил 11 мая жилищный комитет, это связано с большим количеством обращений со стороны собственников жилья. Ранее предполагалось, что акция закончится 20 мая.
Ранее фонд объяснил процедуру: необходимо за время действия акции погасить всю накопленную задолженность, а также текущие начисления, после чего написать заявление о списании пеней и передать заявление вместе с копиями платежных документов в фонд. После одобрения сумма пеней в квитанции сократится до нуля.