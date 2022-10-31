Смольный снова повышает взнос на капремонт. Сценарий узнается

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жилищный комитет Петербурга подготовил проект постановления правительства, согласно которому ставка взноса на капремонт вырастет в 2023 году на рубль. Год назад его вообще не стали трогать, но и нынешнее повышение говорит о щадящем режиме.



С нынешних 11–12 рублей с квадратного метра взнос увеличится до 11,90–12,99 рублей в зависимости от типа дома. Как обычно, самый «дорогой» тип — дореволюционная постройка и кирпичная после 1980 года (с наружными многослойными или оштукатуренными ограждающими конструкциями). Самый «дешевый» — деревянные дома, а также кирпичные 1970–1980 годов.



Фото: Жилищный комитет Поделиться Поделиться





Взносы на капремонт c населения — один из двух источников финансирования работ, второй — субсидия из бюджета. В первые годы реализации программы на казну приходилась большая часть этого кошелька: к примеру, в 2015 году бюджет дал 5,8 млрд рублей, а с населения собрали 270 млн при величине взноса — 3 рубля с квадратного метра. Постепенно эта пропорция менялась. В 2016 году взнос вырос до 3,5 рублей, в 2017–2018 составлял в среднем 4 рубля, в 2019-м — 5 рублей (тогда горожане перечислили взносов уже почти на 6 млрд рублей, субсидия составила порядка 4,5 млрд).



В 2020 году ставка взноса впервые выросла радикально, практически вдвое, с 4–5 рублей с квадрата до 8–9 рублей. Собрали 13,5 млрд. Одновременно бюджет практически целиком устранился от финансирования программы, доложив от себя всего 340 млн рублей. Все это происходило на фоне пандемии и увеличения социальных расходов, так что переспорить финансовый блок не представлялось возможным. Дополнительным аргументом были регулярные претензии со стороны контрольно-счетной палаты, которая указывала на неэффективность расходования средств.



Тенденция продолжилась в 2022-м. Взносы подняли почти на треть — до 11–12 рублей, а бюджет не стал участвовать даже номинально, никакой субсидии на выполнение программы не выдав. В итоге все 16 млрд собрали с населения.



Предполагалось, что так поступят и в 2022-м, по крайней мере, такой подход декларировали финансисты Смольного. Однако в итоге было решено, во-первых, не повышать взносы, а во-вторых, заложить в бюджет субсидию на 3 млрд рублей. После февраля процесс заморозили, и в итоге распоряжение подписали лишь летом с четким пояснением — это именно на лифты. В 2023-м по такой же схеме намерены выделить 6 млрд рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала, откуда такое внимание именно к лифтам: 7 200 кабин выйдут за пределы эксплуатационного срока совсем скоро, их надо в любом случае менять до 2025 года. Прикидывают, что в стоимости ремонта каждого лифта 30 % должны быть собраны с населения, 70 % — взяты из бюджета.



Между тем, как и в случае с транспортом или отоплением, население, по сути, платит по льготной ставке — поэтому и требуется добавка из бюджета. С капремонтом специфика заключается в том, что программа до 2038 года сформирована, отставание от нее известно, и власти, в общем, представляют, как бы они поднимали взносы, если бы не социальная составляющая. «Фонтанка» подробно рассказывала об этих расчетах, которые делались в коммунальном блоке. Согласно им, экономически обоснованная ставка уже сейчас составляла бы 36 рублей с квадратного метра. В расчетах содержались также три варианта на весь период до 2038 года.



Легко заметить, что варианта с 6-миллиардной ежегодной субсидией (пусть и целевой, на лифты) там нет. Насколько можно судить, нынешнее повышение взноса больше всего соответствует первому варианту: умеренное повышение взноса на рубль в год и постоянное участие бюджета в 3 млрд. Это наиболее щадящий для населения сценарий — но одновременно, самый проблемный с точки зрения исполнения программы: согласно ему, итоговое отставание от нее к 2038 году составит 400 млрд рублей. В других сценариях взнос растет ежегодно на 3 рубля и, в зависимости от участия бюджета, отставание съедается почти целиком.



Впрочем, повышение взноса — это только один из трех белых коней, которые несут программу в светлую даль. Второй — собираемость этих самых взносов. Накопленная задолженность петербуржцев — 5,8 млрд рублей. Еще недавно была больше (6,7 млрд), но фонд провел кампанию по так называемой амнистии: петербуржцы получили долговые квитанции, где были учтены все их недоимки, и после оплаты их могли списать накапавшие пени. После этого задолженность за капремонт стали включать в итоговую сумму к оплате в квитанции Петроэлектросбыта, а не указывать отдельно, что также должно повысить собираемость. Однако последнее сообщение фонда показывает: ему по-прежнему остро не хватает тех денег, которые не донесли до него горожане. Сейчас 300 тысяч абонентов, которые задолжали более 5 тысяч рублей, получат досудебные претензии, а дальше уже можно ждать судебных приказов: массовую их рассылку фонд практиковал и раньше, но их также массово и оспаривали, так что успех не гарантирован.



«Третий конь» — исполнение краткосрочного плана. У фонда регулярно остаются переходящие объекты, которые переносят на следующий год, а часть средств, соответственно, остается на счетах. В этом, собственно, и состояли претензии финансистов Смольного и КСП, они никуда не делись. Около сотни видов работ перешли с 2021 года на 2022-й, и повезло тем, у кого это не касалось вскрытой кровли. Весной часть конкурсов фонда не состоялась по понятным причинам, так что еще в середине года стало понятно: около 190 видов работ нынешнего краткосрочного плана войдут в контракты только осенью, а сроки их исполнения перетекут в 2023-й.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»