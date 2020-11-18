Депутаты утвердили проект бюджета Петербурга во втором чтении. Три десятка поправок отклонили

Законодательное собрание Петербурга приняло проект бюджета на три года во втором чтении. Из 33 поправок приняли четыре.
Голосование проходило на заседании ЗакСа 18 ноября. Принятые в итоге поправки одобряли пакетом, отклоняли каждую по отдельности.
Всего ко второму чтению бюджета на 2021 год было подано 33 поправки. Однако из них бюджетно-финансовый комитет рекомендовал одобрить только поправку губернатора, депутата от «Единой России» Елены Киселевой, фракции партии власти в парламенте и самого БФК. Самые большие изменения в проект вносит поправка Александра Беглова, подробнее о ней читайте здесь.
Поправка «Единой России» перераспределяет 1,2 млрд рублей из Резервного фонда; из них более 250 млн рублей — на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения. Более 200 млн рублей — на мероприятия по сохранению памятников и ремонт городских помещений, где располагаются правоохранительные и судебные органы. Поправка Елены Киселевой говорит о выделении средств на освещение стадиона в Металлострое.
При этом в отклоненных поправках других фракций содержались, среди прочего, предложения по увеличению финансирования жилищных программ, льготных лекарств, содержанию дорог, а также — по выделению субсидии на программу капремонта, чтобы не пришлось на треть повышать взносы с населения.