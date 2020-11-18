Депутаты утвердили проект бюджета Петербурга во втором чтении. Три десятка поправок отклонили

Законодательное собрание Петербурга приняло проект бюджета на три года во втором чтении. Из 33 поправок приняли четыре.



Голосование проходило на заседании ЗакСа 18 ноября. Принятые в итоге поправки одобряли пакетом, отклоняли каждую по отдельности.

Всего ко второму чтению бюджета на 2021 год было подано 33 поправки. Однако из них бюджетно-финансовый комитет рекомендовал одобрить только поправку губернатора, депутата от «Единой России» Елены Киселевой, фракции партии власти в парламенте и самого БФК. Самые большие изменения в проект вносит поправка Александра Беглова, подробнее о ней читайте здесь.