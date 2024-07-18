лето
Планы на это лето: веб-дизайнер, тренер и дизайнер одежды собираются провести каникулы — что они будут делать?
Планы на это
Будьте спонтанными, как наши герои, и получайте лучшие впечатления вместе с Мегамаркетом
Летом хочется всё успеть — вдоволь накупаться, получить золотистый загар, не пропустить крутые тусовки, покататься на сапах в лучах закатного солнца, сходить в парк на йогу и порадовать себя полезными покупками с Доставкой по клику от Мегамаркета.
Три наших героя живут в Питере. У них много планов и идей, главное — найти на это время и подкинуть эмоций в копилку жарких впечатлений. Заглянем в их чек-листы, чтобы вдохновиться и даже повторить что-то из списка с развлечениями.
Летом сложно усидеть на месте! Ребята выбирают Доставку по клику в Мегамаркете, потому что насыщенно проводят время и не хотят сидеть дома в ожидании своего заказа или стоять в очереди в пункте выдачи. С этой опцией товары хранятся в дарксторе 5 дней, а курьер привозит их домой в любое удобное время от 15 минут. Наполняйте эти драгоценные теплые дни активностями и ловите моменты лета!
Кстати, вы тоже можете оформить Доставку по клику, а пока ждете заказ — занимайтесь своими делами и планируйте летний досуг. Не беспокойтесь о том, что товар быстро уедет обратно, в дарксторе он будет ждать вас 5 дней. Вдохновляйтесь идеями наших героев — они знают толк в развлечениях!
Кстати, вы тоже можете оформить Доставку по клику, а пока ждете заказ — занимайтесь своими делами и планируйте летний досуг. Не беспокойтесь о том, что товар быстро уедет обратно, в дарксторе он будет ждать вас 5 дней. Вдохновляйтесь идеями наших героев — они знают толк в развлечениях!
Чек-лист летних развлечений
Написать песню и отправиться в студию звукозаписи, чтобы выпустить первый осмысленный трек в жизни. Возможно, о лете, возможно — о внутреннем.
Гулять под дождем по летнему Петербургу, промокнуть до нитки, увидеть радугу и залить всё это дело кофейным бамблом. У меня, кстати, до сих пор нет зонта.
Приехать в Сибирь к родным, обнять маму и папу. Привести им с собой частичку Петербурга.
Отправиться на мастер-класс рисования маслом, создать собственную картину и повесить дома. А потом хвастаться гостям, что сама нарисовала.
Красиво одеться, сделать вау-мейк и пойти смотреть фильмы под открытым небом в летнем кинотеатре (опционально: заплакать во время драматической концовки).
Гулять под дождем по летнему Петербургу, промокнуть до нитки, увидеть радугу и залить всё это дело кофейным бамблом. У меня, кстати, до сих пор нет зонта.
Приехать в Сибирь к родным, обнять маму и папу. Привести им с собой частичку Петербурга.
Отправиться на мастер-класс рисования маслом, создать собственную картину и повесить дома. А потом хвастаться гостям, что сама нарисовала.
Красиво одеться, сделать вау-мейк и пойти смотреть фильмы под открытым небом в летнем кинотеатре (опционально: заплакать во время драматической концовки).
Самое яркое впечатление лета
Это был первый день лета на заливе в лесу, по совместительству мой день рождения. В какой-то момент, помню, был яркий оранжевый закат, и мы сорвались, бросились к морю — прыгнули в прохладную воду. Пока мы плавали, чайки съели весь шашлык, и нам оставалось только поджаривать мягкие зефирки на палочках. Мы смеялись, дурачились и были по-летнему счастливы.
Александра,
веб-дизайнер
веб-дизайнер
Чек-лист летних развлечений
Покататься на сап-бордах по реке Оредеж.
Собрать полевые цветы и закастомить их на футболке.
Погулять в Монрепо.
Устроить коллажный пикник и объесться мороженым.
Встретить закат в Зеленогорске.
Собрать полевые цветы и закастомить их на футболке.
Погулять в Монрепо.
Устроить коллажный пикник и объесться мороженым.
Встретить закат в Зеленогорске.
Самое яркое впечатление лета
Мое самое яркое летнее воспоминание — это лавандовые поля во Франции. Едешь до них через маленькие деревеньки, останавливаясь по пути в лавках со свежим багетом. А приезжаешь на поля, и время останавливается. Вокруг только ты, пустая дорога и бесконечные ряды полей. Делаешь шаг — тебя окутывает рой грозных пчел, но ты продолжаешь идти, ведомый этим горьковатым ароматом лаванды, а вместе с тем и душевным спокойствием.
Лиза, @odalizzzka
блогер, дизайнер одежды
блогер, дизайнер одежды
Чек-лист летних развлечений
Отправиться на сборы с детьми на наш юг — Анапа, встречай!
Белыми ночами устроить с любимой велозабег — объехать весь Васильевский остров.
Попробовать классные блюда в новых ресторанах — невскую миногу и гречаники.
Поплавать на рассвете в Финском заливе.
Купить и опробовать новую программу по питанию.
Белыми ночами устроить с любимой велозабег — объехать весь Васильевский остров.
Попробовать классные блюда в новых ресторанах — невскую миногу и гречаники.
Поплавать на рассвете в Финском заливе.
Купить и опробовать новую программу по питанию.
Самое яркое впечатление лета
В прошлом августе мы поехали компанией в Абхазию, много и вкусно ели, купались в море и были в сухумском обезьяньем питомнике. Путешествие получилось огонь!
Илья,
спортивный тренер
спортивный тренер
Записывайте друзьям кружочки, снимайте на пленку и будьте спонтанными! Ловите моменты лета, а Мегамаркет с Доставкой по клику подстроится под ваши планы.
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