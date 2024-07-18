Это был первый день лета на заливе в лесу, по совместительству мой день рождения. В какой-то момент, помню, был яркий оранжевый закат, и мы сорвались, бросились к морю — прыгнули в прохладную воду. Пока мы плавали, чайки съели весь шашлык, и нам оставалось только поджаривать мягкие зефирки на палочках. Мы смеялись, дурачились и были по-летнему счастливы.