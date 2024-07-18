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    Просто блеск: топ-5 бьюти-продуктов для легкого летнего макияжа

    Собираем в косметичку продукты с акцентом на естественность

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    Фото: AtlasStudio, iStock
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    Быть красивой этим летом – легко! И для вау-эффекта нужно совсем немного: хорошо высыпайтесь, следите за питанием, поддерживайте активность и не забывайте про уходовую косметику. Мы собрали средства, с которыми у любой получится трендовый естественный мейк. Откажитесь от плотного тона в пользу легких текстур и сделайте нежный румянец. Закажите эти продукты с доставкой по клику — и курьер принесет их прямо к вам домой.

    BB крем для лица Limoni
    BB крем для лица Limoni
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    За основу возьмите увлажняющий BB-крем из Кореи с гиалуроновой кислотой и SPF 28 PA++ от LIMONI. Тонирующие пигменты подстроятся под тон кожи и скроют несовершенства. Безупречно ровное и бархатистое покрытие вас приятно удивит. Это средство можно наносить влажным спонжем или с помощью кисти. ВВ-крем подходит для защиты от солнечных лучей, насыщает кожу влагой и дарит ощущение свежести. Подходит для всех типов кожи.

    Тушь для ресниц Arive Makeup Long-and-Prosper Mascara
    Тушь для ресниц Arive Makeup Long-and-Prosper Mascara
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    Начните создавать образ со взгляда. Тушь Arive Makeup Long-and-Prosper Mascara с кисточкой из натуральных щетинок сделает его более выразительным, удлинит и разделит реснички. Благодаря узкой форме щеточки удобно прокрашивать волоски от самых корней. А еще ваши ресницы будут выглядеть максимально естественно.

    Кремовые румяна SHIK Perfect liquid blush
    Кремовые румяна SHIK Perfect liquid blush
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    Еще один маст-хэв женского образа — нежные кремовые румяна SHIK Perfect liquid blush. Они имеют воздушную текстуру и создают эффект свежести, естественности и легкого румянца. Средство мгновенно сливается с кожей. Это не только про эстетику, но и про уход. Масло ши питает и увлажняет лицо, а также бережно защищает от агрессивных воздействий. Бисаболол оказывает антисептическое и успокаивающее действие. В составе есть витамин Е.

    Блеск для губ Arive Makeup Comfort Shine
    Блеск для губ Arive Makeup Comfort Shine
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    Финишный продукт летнего образа — блеск Arive Makeup Comfort Shine Lip Gloss. Алоэ в составе бережно ухаживает за кожей губ. Этот продукт не липнет и создает эффект гладкой кожи. Персиковый аромат блеска не оставит равнодушным вашего бойфренда.

    Фиксатор макияжа Influence Beauty Ekso Natural
    Фиксатор макияжа Influence Beauty Ekso Natural
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    Закрепляйте макияж с фиксирующим спреем EKSO NATURAL от INFLUENCE BEAUTY. Он хорошо увлажняет кожу и защищает ее от неблагоприятного воздействия солнечных лучей. В составе спрея для лица SPF 30 — высокая степень защиты от солнца.

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    Фотографии предоставлены пресс-службой компании «МАРКЕТПЛЕЙС»

    ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», ОГРН: 1167746803180,105082, Москва, пл. Спартаковская д. 16/15 стр. 6, megamarket.ru

    Фото: AtlasStudio, iStock
    BB крем для лица Limoni
    BB крем для лица Limoni
    Тушь для ресниц Arive Makeup Long-and-Prosper Mascara
    Тушь для ресниц Arive Makeup Long-and-Prosper Mascara
    Кремовые румяна SHIK Perfect liquid blush
    Кремовые румяна SHIK Perfect liquid blush
    Блеск для губ Arive Makeup Comfort Shine
    Блеск для губ Arive Makeup Comfort Shine
    Фиксатор макияжа Influence Beauty Ekso Natural
    Фиксатор макияжа Influence Beauty Ekso Natural

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