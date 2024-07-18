Просто блеск: топ-5 бьюти-продуктов для легкого летнего макияжа

Быть красивой этим летом – легко! И для вау-эффекта нужно совсем немного: хорошо высыпайтесь, следите за питанием, поддерживайте активность и не забывайте про уходовую косметику. Мы собрали средства, с которыми у любой получится трендовый естественный мейк. Откажитесь от плотного тона в пользу легких текстур и сделайте нежный румянец. Закажите эти продукты с доставкой по клику — и курьер принесет их прямо к вам домой.

За основу возьмите увлажняющий BB-крем из Кореи с гиалуроновой кислотой и SPF 28 PA++ от LIMONI. Тонирующие пигменты подстроятся под тон кожи и скроют несовершенства. Безупречно ровное и бархатистое покрытие вас приятно удивит. Это средство можно наносить влажным спонжем или с помощью кисти. ВВ-крем подходит для защиты от солнечных лучей, насыщает кожу влагой и дарит ощущение свежести. Подходит для всех типов кожи.

Начните создавать образ со взгляда. Тушь Arive Makeup Long-and-Prosper Mascara с кисточкой из натуральных щетинок сделает его более выразительным, удлинит и разделит реснички. Благодаря узкой форме щеточки удобно прокрашивать волоски от самых корней. А еще ваши ресницы будут выглядеть максимально естественно.

Еще один маст-хэв женского образа — нежные кремовые румяна SHIK Perfect liquid blush . Они имеют воздушную текстуру и создают эффект свежести, естественности и легкого румянца. Средство мгновенно сливается с кожей. Это не только про эстетику, но и про уход. Масло ши питает и увлажняет лицо, а также бережно защищает от агрессивных воздействий. Бисаболол оказывает антисептическое и успокаивающее действие. В составе есть витамин Е.

Финишный продукт летнего образа — блеск Arive Makeup Comfort Shine Lip Gloss . Алоэ в составе бережно ухаживает за кожей губ. Этот продукт не липнет и создает эффект гладкой кожи. Персиковый аромат блеска не оставит равнодушным вашего бойфренда.

Закрепляйте макияж с фиксирующим спреем EKSO NATURAL от INFLUENCE BEAUTY. Он хорошо увлажняет кожу и защищает ее от неблагоприятного воздействия солнечных лучей. В составе спрея для лица SPF 30 — высокая степень защиты от солнца.

Собираетесь на прогулку или свидание? Пользуйтесь Доставкой по клику от «Мегамаркета» — заказывайте товары и не переживайте, что не успеете их забрать. А еще вам не придется откладывать планы из-за доставки или тратить время в очередях пункта выдачи. Заказы хранятся в дарксторе до 5 дней, а курьер приходит к вам домой за 15–30 минут.

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Фотографии предоставлены пресс-службой компании «МАРКЕТПЛЕЙС»

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