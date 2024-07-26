Садовую улицу на месяц перекроет ремонт трамвайных путей

В конце июля новых ограничений и пробок из-за различных работ стоит ждать водителям в девяти районах Петербурга. В том числе почти на месяц перекроют участок Садовой улицы возле Невского проспекта, предупреждает 26 июля Государственная административно-техническая инспекция.

Адмиралтейский район С 29 июля по 16 августа из-за реконструкции кабельной сети ограничат проезд по проспекту Римского-Корсакова на пересечении с Садовой улицей.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район В Парголово с 29 июля по 2 августа ремонт дорожного покрытия перекроет движение по улице Некрасова от дома 43, литера А до Социалистической улицы. Объехать участок можно будет по улице Ломоносова, Выборгскому шоссе и Социалистической улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район В Понтонном для реконструкции тепловых сетей с 28 июля по 16 августа закроют движение по Фанерной улице у Станционной улицы, по Станционной улице у Фанерной улицы, по Парковой улице в направлении от Фанерной улицы к Клубной и по Клубной улице в направлении от Парковой к улице Варвары Петровой. Объехать перекрытия можно будет по Волховстроевской, Станционной, Фанерной, Клубной, Парковой, Садовой и Ясельной улицам и по улице Варвары Петровой.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район С 27 июля по 1 августа ограничат движение по проспекту Энергетиков от Заневского проспекта до реки Охта. Там реконструируют тепловые сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район С 30 июля по 7 октября из-за ремонта дороги будет ограничено движение по 5-му Предпортовому проезду от улицы Галстяна до Пулковского шоссе, включая перекрестки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район С 29 июля по 8 августа из-за работ по модернизации светофора ограничат проезд по проспекту Обуховской Обороны у пересечения с переулком Матюшенко.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Такие же работы с 29 июля по 31 августа ограничат движение на перекрестке Фарфоровской улицы и проспекта Обуховской Обороны.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 30 июля по 6 августа для прокладки водопроводной сети перекроют переулок Челиева у пересечения с боковым проездом Дальневосточного проспекта. Объехать можно будет по Дальневосточному, улице Тельмана, проспекту Большевиков и улице Новосёлов. Также напомним, что до 6 августа закрыто движение в «кармане» Дальневосточного проспекта от улицы Новосёлов до улицы Тельмана, а до 7 августа ограничен проезд по участку Дальневосточного проспекта от улицы Новосёлов до улицы Тельмана, включая «карман».

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петроградский район С 29 июля по 6 октября для прокладки газопровода ограничат проезд по Вяземскому переулку от Песочной набережной до улицы Профессора Попова и по набережной Малой Невки у Боковой аллеи.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 29 июля по 24 августа для модернизации светофора ограничат движение транспорта на перекрестке Большой Монетной улицы с улицами Льва Толстого и Котовского.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район

Дорожный ремонт с 30 июля до 20 августа ограничит движение по Школьной улице от Липовой аллеи до набережной Черной речки, включая перекрестки, а также перекроет проезду без названия от набережной Черной речки к Школьной улице. Объехать участок можно будет по улице Академика Шиманского, Сестрорецкой улице, набережной Чёрной речки, улице Савушкина, Липовой аллее, Заусадебной и Полевой Сабировской улицам, Богатырскому и Коломяжскому проспектам, улице Оскаленко, Дибуновской улице и Шишмаревскому переулку.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Центральный район Ремонту трамвайных путей с 29 июля по 27 августа добавит перекрытий и ограничений в центре: закроют движение по Садовой улице от Невского проспекта до Инженерной улицы, включая перекрестки с Инженерной и Итальянской улицами;

ограничат движение на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта;

ограничат проезд по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта с организацией двустороннего движения. Объезд предусмотрен по набережным канала Грибоедова, Мойки и Фонтанки, Невскому проспекту, Кленовой, Караванной, Большой Конюшенной и Михайловской улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



