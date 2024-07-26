«Это несправедливо просто, весь Советский Союз сливал». Рекультивация полигона «Красный Бор» займет еще несколько лет

Как напомнил Беглов, к 2019 году здесь сложилась «катастрофическая ситуация», о чем он рассказывал президенту. С 1965 года сюда свозили отходы и разных республик СССР, включая прибалтийские, а потом передали полигон, расположенный в Ленобласти, на баланс Санкт-Петербурга. «Мы могли поддерживать этот полигон, но, конечно, заниматься его рекультивацией не было никаких возможностей, — подчеркнул губернатор. — Во-первых, это дорого, бюджет города не потянул бы, а потом это несправедливо просто — весь Советский Союз сливал, а мы должны заниматься ликвидацией этого полигона».



В результате полигон передали в федеральную собственность, подрядчиком по рекультивации стала структура «Росатома». Контракт на 23 млрд заключили в 2022 году. По словам Беглова, уже защищен весь периметр, и это значит, что «сточные воды не попадают в Ижору, а тем самым — в Неву». Работы будут завершены через 2 года. «Но это только для того, чтобы обустроить сам полигон, но нужно еще его полностью ликвидировать, эта работа требует больше времени», — добавил он.



Как рассказал Патрушев, рекультивация выполнена на 60%. «Конечно, такой опасности, как раньше, полигон для людей и окружающей среды уже не представляет. Тем не менее работы продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет», — рассказал вице-премьер. Ранее появление зеленого холма на месте полигона обещали в 2024-м.