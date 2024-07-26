«Это несправедливо просто, весь Советский Союз сливал». Рекультивация полигона «Красный Бор» займет еще несколько лет

Губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев приняли участие в расширенном совещании по поводу рекультивации полигона «Красный Бор». По словам чиновников, она выполнена на 60%.
предоставлено пресс-службой администрации Санкт‑Петербурга
Как сообщает пресс-служба Смольного 26 июля, в совещании поучаствовали также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава Минприроды Александр Козлов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв. Они осмотрели карты-накопители опасных отходов на полигоне, участок, где их обезвреживают, а также противофильтрационную завесу — фактически стену в грунте по периметру полигона глубиной до 7,7 м и протяженностью в 3,5 км.
Как напомнил Беглов, к 2019 году здесь сложилась «катастрофическая ситуация», о чем он рассказывал президенту. С 1965 года сюда свозили отходы и разных республик СССР, включая прибалтийские, а потом передали полигон, расположенный в Ленобласти, на баланс Санкт-Петербурга. «Мы могли поддерживать этот полигон, но, конечно, заниматься его рекультивацией не было никаких возможностей, — подчеркнул губернатор. — Во-первых, это дорого, бюджет города не потянул бы, а потом это несправедливо просто — весь Советский Союз сливал, а мы должны заниматься ликвидацией этого полигона».
В результате полигон передали в федеральную собственность, подрядчиком по рекультивации стала структура «Росатома». Контракт на 23 млрд заключили в 2022 году. По словам Беглова, уже защищен весь периметр, и это значит, что «сточные воды не попадают в Ижору, а тем самым — в Неву». Работы будут завершены через 2 года. «Но это только для того, чтобы обустроить сам полигон, но нужно еще его полностью ликвидировать, эта работа требует больше времени», — добавил он.
Как рассказал Патрушев, рекультивация выполнена на 60%. «Конечно, такой опасности, как раньше, полигон для людей и окружающей среды уже не представляет. Тем не менее работы продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет», — рассказал вице-премьер. Ранее появление зеленого холма на месте полигона обещали в 2024-м.
«Фонтанка» рассказывала о том, какой сценарий разработали для рекультивации полигона. В целом задачи такие: обезвредить и ликвидировать жидкие и пастообразные отходы, накопленные в картах; не выпустить загрязнение за пределы площадки; очистить дренаж; после рекультивации — следить за ливневыми и талыми водами. Для этого строили завод с установкой по обезвреживанию и установкой литификации.
Сам полигон планируют отсыпать покрытием из естественных и искусственных слоев, а затем засадить растениями.