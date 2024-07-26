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    «Это несправедливо просто, весь Советский Союз сливал». Рекультивация полигона «Красный Бор» займет еще несколько лет

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    Фото: предоставлено пресс-службой администрации Санкт‑Петербурга
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    Губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев приняли участие в расширенном совещании по поводу рекультивации полигона «Красный Бор». По словам чиновников, она выполнена на 60%.

    предоставлено пресс-службой администрации Санкт‑Петербурга


    Как сообщает пресс-служба Смольного 26 июля, в совещании поучаствовали также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава Минприроды Александр Козлов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв. Они осмотрели карты-накопители опасных отходов на полигоне, участок, где их обезвреживают, а также противофильтрационную завесу — фактически стену в грунте по периметру полигона глубиной до 7,7 м и протяженностью в 3,5 км.

    Как напомнил Беглов, к 2019 году здесь сложилась «катастрофическая ситуация», о чем он рассказывал президенту. С 1965 года сюда свозили отходы и разных республик СССР, включая прибалтийские, а потом передали полигон, расположенный в Ленобласти, на баланс Санкт-Петербурга. «Мы могли поддерживать этот полигон, но, конечно, заниматься его рекультивацией не было никаких возможностей, — подчеркнул губернатор. — Во-первых, это дорого, бюджет города не потянул бы, а потом это несправедливо просто — весь Советский Союз сливал, а мы должны заниматься ликвидацией этого полигона».

    В результате полигон передали в федеральную собственность, подрядчиком по рекультивации стала структура «Росатома». Контракт на 23 млрд заключили в 2022 году. По словам Беглова, уже защищен весь периметр, и это значит, что «сточные воды не попадают в Ижору, а тем самым — в Неву». Работы будут завершены через 2 года. «Но это только для того, чтобы обустроить сам полигон, но нужно еще его полностью ликвидировать, эта работа требует больше времени», — добавил он.

    Как рассказал Патрушев, рекультивация выполнена на 60%. «Конечно, такой опасности, как раньше, полигон для людей и окружающей среды уже не представляет. Тем не менее работы продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет», — рассказал вице-премьер. Ранее появление зеленого холма на месте полигона обещали в 2024-м.

    «Фонтанка» рассказывала о том, какой сценарий разработали для рекультивации полигона. В целом задачи такие: обезвредить и ликвидировать жидкие и пастообразные отходы, накопленные в картах; не выпустить загрязнение за пределы площадки; очистить дренаж; после рекультивации — следить за ливневыми и талыми водами. Для этого строили завод с установкой по обезвреживанию и установкой литификации.

    Сам полигон планируют отсыпать покрытием из естественных и искусственных слоев, а затем засадить растениями.

    Фото: предоставлено пресс-службой администрации Санкт‑Петербурга

    Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор"».

    Многолетнюю задачу рекультивации полигона с 2020 года принял на себя федеральный центр, которому Смольный передал объект. Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» из городского стала федеральным учреждением. Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин назначил исполнителем работ ФГУП «РосРАО», впоследствии переименованное во ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО).

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