Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Второй этап проекта рекультивации полигона «Красный Бор» общественность «заслушала» в Никольском накануне. О первом (который таковым стал неожиданно для экспертов) «Фонтанка» рассказывала: это та самая «противофильтрационная завеса», для простоты называемая стеной в грунте, хотя по конструкции это более сложное сооружение. Она должна окружить полигон по периметру, уткнувшись в водоупорный слой и тем самым превратить «Красный Бор» в закрытый ящик. Правда, экологи обращали внимание на то, что изначально это был один из заключительных шагов, затем перекочевавший в начало.



В этот раз речь шла о «создании инфраструктуры». Задачи были понятны и раньше: обезвредить и ликвидировать жидкие и пастообразные отходы, накопленные в картах полигона — проще говоря, в здоровенных ямах; не допустить загрязненную воду за пределы площадки; очистить дренаж; уже после рекультивации — следить за тем, чтобы ливневые и талые воды не выносили загрязнение наружу. Но это в общих чертах. А если смотреть ближе, то еще на подготовительном этапе подрядчик должен будет усилить дамбы открытых карт, заменить старые понтоны, которые укрывают крупнейшие из них (№ 64 и 68) от дождя, установить водозаборные устройства для откачки. Не говоря уже о том, чтобы предварительно вывезти автомобильные шины, разломать существующие строения и так далее.



Полигон укутают не только по периметру железобетонной стеной в грунте (глубиной от 5 до 10 метров); открытые карты предполагается экранировать сверху от осадков. Не нынешними плавучими понтонами, а кое-чем посерьезнее. В приложенных к проекту документах значится несколько вариантов — от экзотической конструкции, которая держится на аэростатах (хотя она признана нецелесообразной), до каркаса, который опять же опирается на понтоны (он указан в проекте организации строительства).



Насколько можно судить по проекту, весь технологический блок расположится на 7 гектарах на севере. Там появится полноценный завод. Главный объект — установка обезвреживания мощностью в 60 куб. м/час (50 — жидкие отходы, 10 — дренажные воды). Всего ей предстоит «пережевать» 334 тысячи куб. м, на это отпущен год. Вторая часть — установка литификации: это процесс переработки отходов с прессованием для перевода их в твердое состояние. В случае с «Красным Бором» сюда направят солевой концентрат и нефтесодержащий слой из крупнейшей карты № 68. После переработки и литификации карты обратно засыпают полученными укрепленными грунтами.

Схема территории полигона «Красный бор» Фото: «ГеоТехПроект» Фото: «ГеоТехПроект» Фото: «ГеоТехПроект» Поделиться Поделиться







Отдельная инфраструктура предусмотрена для поверхностных вод (насосы, резервуары, пескоуловители и, собственно, установка очистки). Годовой сток оценивается в 216 тысяч кубометров, функционировать эта техника будет на протяжении всего периода ликвидации накопленного вреда на полигоне — включая, кстати, и пострекультивационный, потому что дожди на измученную землю падать не перестанут.



Наконец, заключительная часть — это, собственно, рекультивация земель. На технологическом этапе полигон отсыпят покрытием из естественных и искусственных слоев (бетонитовые и геокомпозитные маты, песок, геополотно, георешетка, почвенно-растительный грунт). После этого — посев местных и «неприхотливых», как нетрудно догадаться, растений.



В целом известны и сроки: в 2024 году здесь ожидается зеленый — в меру — холм. К северу от него на выделенном участке так и останутся все построенные для ликвидации установки. Их законсервируют; цель — «в создании условий для сохранения стоимости здания и техники, снижении потерь от длительного простоя». «Мумифицировать» предполагается и установку очистки жидких отходов, и площадку сырья для литификации, и термический окислитель и бытовое здание.



Этот пункт больше всего напрягает экологов. Виктория Маркова, эксперт в области обращения с опасными отходами ЭПЦ «Беллона», не понимает, почему «необходимо сохранить в целости само здание, если оно не будет эксплуатироваться длительное время и окажется отключенным от инженерных систем» (так написано в документации). «На северной территории полигона в 7 гектаров остается наследство в виде завода огромной мощности по переработке опасных отходов, — говорит она. — Фактически вместо рекультивации полигона и вывода его из эксплуатации предлагается возобновление его работы. Это недопустимо. Будем подавать свои замечания, будем бить в набат».



К набату здесь привыкли, но действительно обращает на себя внимание последний пункт в календарном плане выполнения работ. Ноябрь и декабрь 2024 года отведены на «ввод полигона в эксплуатацию после ликвидации накопленного вреда окружающей среде». Вкупе с прописавшимися здесь очистными сооружениями, это может навести на мысль, что территорию не закрывают для отходов, а «обнуляют» перед тем, как снова начать использовать.



«Фонтанку» убедили в обратном и в дирекции по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор», и в Федеральном экологическом операторе, который является исполнителем работ. Там подтверждают, что в пострекультивационный период, который продлится несколько лет, придется отслеживать ситуацию в новом холме и заниматься очисткой сточных вод. «Очистные сооружения будут собирать стоки, чистить, будет мониторинг, который подтвердит эффективность выполненных работ, — говорит глава дирекции Алексей Трутнев. — Как на всех свалках. Никаких новых полигонов здесь не будет. После того, как объект будет ликвидирован, здесь будут зеленый холм площадью в 60 га и отдельный участок, на котором будут административные здания и очистные сооружения. Никаких отходов никогда уже на полигон завозить не будут».



Что касается самой технологии, то ее оценить Виктория Маркова затруднилась, «поскольку не завершены испытания пилотной установки». По ее мнению, впрочем, это также аргумент не выносить раньше времени проект на общественные обсуждения.



Напомним, стоимость рекультивации полигона официально не называлась.. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, она может обойтись более чем в 10 млрд рублей.



Справка:



Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор».

Напомним, многолетнюю задачу рекультивации полигона с 2020 года принял на себя федеральный центр, которому Смольный передал объект. Соответственно, и Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» из городского стала федеральным учреждением. Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин назначил исполнителем работ ФГУП «РосРАО», впоследствии переименованное во ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). Дирекция и ФЭО заключили полуторамиллиардный контракт на проектирование работ. Целиком закончить рекультивацию планируется в 2024 году.