Стену в грунте вокруг «Красного Бора» под Петербургом начнут строить в апреле-мае. Решено обойтись без экологической экспертизы

Как стало известно «Фонтанке» 22 января, примерные сроки на этой неделе обозначил замгендиректора ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков в ходе совещания рабочей группы по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом». По его словам, сейчас проект противофильтрационной завесы загружается в Главгосэкспертизу; стоит задача получить положительное заключение в феврале-марте, чтобы приступить к работе в апреле-мае.

Противофильтрационную завесу (ПФЗ) или стену в грунте вокруг полигона опасных отходов «Красный Бор» планируют начать строить еще до лета. Сейчас проект заходит в Главгосэкспертизу.

«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте построить стену в грунте по северной и южной границам полигона, https://www.fontanka.ru/2019/10/22/132/ это первый этап работ по рекультивации. Идея состоит в том, чтобы установить железобетонное ограждение глубиной от 3 до 9 метров в зависимости от кровли кембрийской глины на разных участках «Красного Бора». Эта стена должна заглубляться в водоупор и препятствовать растеканию грунтовых вод с территории полигона и притоку вод снаружи.



Участникам совещания сообщили, что в конструкции железобетонной стены в грунте будут также использоваться химически стойкие полимерные листы; дополнительно выполняется стенка из полимерного материала и геошпунт. Кроме того, предусмотрена контрольная система, а также возможность сбора фильтрата изнутри завесы.



Сроки подсказывают, что проект строительства стены в грунте не будет проходить экологическую экспертизу, это также обсуждалось на совещании. В пресс-службе ФЭО «Фонтанке» подтвердили эту информацию; там рассказали, что в экологическую экспертизу направят документацию, которая относится непосредственно к рекультивации и переработке опасных отходов, а ПФЗ - вспомогательная конструкция, которая, по сути, является частью противоаварийной системы.

