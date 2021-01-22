FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
73.37р88.97р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Стену в грунте вокруг «Красного Бора» под Петербургом начнут строить в апреле-мае. Решено обойтись без экологической экспертизы

Противофильтрационную завесу (ПФЗ) или стену в грунте вокруг полигона опасных отходов «Красный Бор» планируют начать строить еще до лета. Сейчас проект заходит в Главгосэкспертизу.

Как стало известно «Фонтанке» 22 января, примерные сроки на этой неделе обозначил замгендиректора ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков в ходе совещания рабочей группы по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом». По его словам, сейчас проект противофильтрационной завесы загружается в Главгосэкспертизу; стоит задача получить положительное заключение в феврале-марте, чтобы приступить к работе в апреле-мае.

«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте построить стену в грунте по северной и южной границам полигона, https://www.fontanka.ru/2019/10/22/132/ это первый этап работ по рекультивации. Идея состоит в том, чтобы установить железобетонное ограждение глубиной от 3 до 9 метров в зависимости от кровли кембрийской глины на разных участках «Красного Бора». Эта стена должна заглубляться в водоупор и препятствовать растеканию грунтовых вод с территории полигона и притоку вод снаружи.

Участникам совещания сообщили, что в конструкции железобетонной стены в грунте будут также использоваться химически стойкие полимерные листы; дополнительно выполняется стенка из полимерного материала и геошпунт. Кроме того, предусмотрена контрольная система, а также возможность сбора фильтрата изнутри завесы.

Сроки подсказывают, что проект строительства стены в грунте не будет проходить экологическую экспертизу, это также обсуждалось на совещании. В пресс-службе ФЭО «Фонтанке» подтвердили эту информацию; там рассказали, что в экологическую экспертизу направят документацию, которая относится непосредственно к рекультивации и переработке опасных отходов, а ПФЗ - вспомогательная конструкция, которая, по сути, является частью противоаварийной системы.

Напомним, многолетнюю задачу рекультивации полигона с 2020 года принял на себя федеральный центр, которому Смольный передал объект. Соответственно, и Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» из городского стала федеральным учреждением. Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин назначил исполнителем работ ФГУП «РосРАО», впоследствии переименованное во ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). Дирекция и ФЭО заключили полуторамиллиардный контракт на проектирование работ. Целиком закончить рекультивацию планируется в 2024 году.

Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор"».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний