«Красному Бору» пропишут рецепт через полтора года. Стоимость контракта на проект ликвидации — 1,554 млрд
На сайте госзакупок опубликован контракт на разработку проекта ликвидации накопленного ущерба на полигоне «Красный Бор». Исполнить его надо к декабрю 2021 года.
Заказчиком выступает ФГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор"», а подрядчиком - ФГУП «Федеральный экологический оператор». Согласно тексту контракта, на сбор исходных данных, изыскания и проектирование выделяют времени до 10 декабря 2020 года. Этот этап оценивается в 905,5 млн рублей. Получение положительных заключений и разработку рабочей документации заказчик предусмотрительно предлагает начать после новогодних праздников, в закончить — к 1 декабря 2021 года. За это заплатят 648,5 млн. Аванс в 2020 году составит 452,8 млн рублей, в 2021-м — 194,6 млн.
Согласно описанию объекта в техзадании, помимо собственно опасных отходов, вторичным источником загрязнения являются грунты. При этом отмечается значительное влияние полигона на грунтовые воды. В паводки при переполнении канав дренажной системы, загрязненные сточные воды просачиваются в водоносный горизонт. При разработке концепции необходимо предусмотреть укрытие пяти открытых карт полигона и рекультивацию закрытых, сооружение противофильтрационной завесы, создание инфраструктуры для обезвреживания жидких и пастообразных отходов.
Напомним, о заключении договора с ФГУП «Федеральный экологический оператор» Минприроды сообщило 5 июня. Еще в конце января стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга завершил передачу полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Рекультивировать площадку предполагается за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Чистая страна».
Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор"».