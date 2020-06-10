«Красному Бору» пропишут рецепт через полтора года. Стоимость контракта на проект ликвидации — 1,554 млрд

На сайте госзакупок опубликован контракт на разработку проекта ликвидации накопленного ущерба на полигоне «Красный Бор». Исполнить его надо к декабрю 2021 года.

Заказчиком выступает ФГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор"», а подрядчиком - ФГУП «Федеральный экологический оператор». Согласно тексту контракта, на сбор исходных данных, изыскания и проектирование выделяют времени до 10 декабря 2020 года. Этот этап оценивается в 905,5 млн рублей. Получение положительных заключений и разработку рабочей документации заказчик предусмотрительно предлагает начать после новогодних праздников, в закончить — к 1 декабря 2021 года. За это заплатят 648,5 млн. Аванс в 2020 году составит 452,8 млн рублей, в 2021-м — 194,6 млн.