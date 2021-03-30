Уборка за 10 млрд и выше. «Красный бор» обещают превратить в зеленых холм через 3 года

«Стена», которой обнесут полигон «Красный бор», чтобы ядовитое не расползалось, все же пройдет экологическую экспертизу, но отдельно от основной части проекта. Разделение генпроектировщик объясняет по классике «нет времени, проект-то лежит». Однако относительно задачи в целом подчеркивает — все будет зависеть от финансирования.
Приезд в Петербург — точнее, в Ленобласть - замглавы правительства России Виктории Абрамченко пролил свет на подробности рекультивации полигона «Красный бор» и частично ответил на накопившиеся вопросы.
В «зеленый холм» эту огромную (более 67 га) свалку ядовитых отходов амбициозно обещают превратить уже в 2024 году. Из 70 карт на полигоне 65 — закрытые. В пяти открытых - 340 тысяч кубометров жидких отходов, которые представляют наибольшую опасность. В них покоятся соли тяжелых металлов, полихлорированные бифинилы, хлорированные водороды, кислоты.
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что рекультивация обойдется в сумму свыше 10 млрд рублей, хотя еще в 2018 году работы оценивались в 40 млрд рублей.
До приезда вице-премьера на Северо-Запад предполагалось, что вокруг полигона обустроят «стену» в грунте, точнее, противофильтрационную завесу, однако эту часть рекультивации хотели вывести из основного проекта. Предполагалось, что «стена» - это строительный объект, и она не будет проходить экологическую экспертизу, хотя экологи неоднозначно высказывались о таком решении.
Как рассказал начальник управления экологического инжиниринга «Федерального экологического оператора» Михаил Щербаков, сейчас разрабатывается проект рекультивации, срок его сдачи с прохождением всех экспертиз в декабре 2021 года. При этом экспертизы — как главгос-, так и экологическая — предстоят как основной части проекта, так и «стене».
На вопросы журналистов про последовательность — а всех волновал вопрос, как «стена» превратилась в первый этап, хотя специалисты предсказывали нехорошее: из «емкости» могло проливаться как сверху, так и снизу, Щербаков заявил, что «проект будет реализовываться одним этапом. Общим. «Последовательность будет определена проектом, прошедшим государственную экологическую экспертизу. Да, в рамках концепции». И подчеркнул — да, «стена» тоже будет проходить все экспертизы, в том числе, и экологическую. С опережением на месяц от «основной» части проекта.
«Мы для ускорения ее вывели, стена пройдет отдельную экологическую экспертизу и главгос, но это не значит, что она будет реализовываться отдельно. Это просто для ускорения, потому что проектная документация по стене уже готова....Чтобы время не терять, только из-за этого. Чтобы не лежал документ, чтобы уже запускать в работу». - пояснил Щербаков недоверчивым.
«Реализация проекта может идти вообще по-другому. Стена полностью завязана с рекультивацией полигона. Поэтому ее невозможно завершить, не зарекультивировав полностью полигон», - добавил спикер.
При этом в техзадании на «стену» четко указано напрягающее: «I этап». Если использовать расхожее сравнение полигона с бомбой замедленного действия, а его рекультивацию - с разминированием, то суета вокруг стены в грунте выглядит так: договорились, что лучшие умы саперной науки разработают порядок действий, но вдруг появляется начальник, который говорит - но в любом случае, синий провод режем первым, специалистов можно не спрашивать. Собравшиеся вокруг устройства резко отскакивают в сторону и уже с безопасного расстояния пытаются всех убедить, что так нельзя.
Концепция, которую расписали на фоне московских гостей, следующая: вокруг полигона выстраивается противофильтрационная завеса, которая будет полностью закрывать все захороненные отходы. Это ограждение представляет собой многослойную конструкцию пятиметровой толщины, которая включает в себя как бетонную стену, так и слои из глины и полимерных материалов. А также датчики, которые в течение длительного времени будут вести наблюдения за стеной: как она себя ведет: держит, не держит.
Сейчас на полигоне завершается установка опытно-промышленной установки для очистки жидкой фракции с открытых карт. На выходе разработчики надеются получить воду, очищенную до уровня рыбохозяйственного назначения. «У нас нормы рыбхоза чуть ли не чище, чем водопроводная», - заверил Щербаков.
Опытной установке предстоит «отработать» 150 тонн отходов. Сейчас завершается ее монтаж. Испытания разделены на несколько этапов, первый, двухнедельный, начнется в апреле, затем двухмесячный. Полностью испытания планируется завершить в июне, их результаты лягут в основу проекта рекультивации в целом.
«Концентрат, который будет образовываться в процессе очистки, то что мы извлечем, будет использоваться для приготовления технологического грунта, который будет загружаться назад в карты и заполнять пустоты», - рассказал Щербаков.
В закрытых картах будет обустроена система отвода так или иначе накопленной воды, которая также будет фильтроваться. «Её нельзя оттуда выкачать, поэтому она будет фильтроваться на протяжении нескольких лет. Будут работать очистные, и когда полигон будет полностью рекультивирован, [в дальнейшем] будет [работать] система отвода стоков, которые будут на протяжении нескольких лет выдавливаться», - добавил спикер.
Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев рассказал, что отходы должны перевести в неопасный пятый класс.
«Открытые — данные отходы будут переведены в неопасное состояние, в пятый класс в результате обезвреживания на соответствующих установках. Это три основных этапа, связанных с физико-химической обработкой, многоступенчатой системой обратного осмоса и методом Фентона (реакция пероксида водорода с ионами железа, которая используется для разрушения многих органических веществ - прим), который позволяет убрать органику и очистить воду до параметров рыбхоза. А хвосты уже литифицируются, подбираются те сорбенты, который справятся с этой задачей и позволят концентрат перевести в неопасное состояние», - пояснил он.
Справка:
Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение "Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор"»
Напомним, многолетнюю задачу рекультивации полигона с 2020 года принял на себя федеральный центр, которому Смольный передал объект. Соответственно, и Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» из городского стала федеральным учреждением. Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин назначил исполнителем работ ФГУП «РосРАО», впоследствии переименованное во ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). Дирекция и ФЭО заключили полуторамиллиардный контракт на проектирование работ. Целиком закончить рекультивацию планируется в 2024 году.
Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»