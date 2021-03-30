Уборка за 10 млрд и выше. «Красный бор» обещают превратить в зеленых холм через 3 года

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Стена», которой обнесут полигон «Красный бор», чтобы ядовитое не расползалось, все же пройдет экологическую экспертизу, но отдельно от основной части проекта. Разделение генпроектировщик объясняет по классике «нет времени, проект-то лежит». Однако относительно задачи в целом подчеркивает — все будет зависеть от финансирования.

Приезд в Петербург — точнее, в Ленобласть - замглавы правительства России Виктории Абрамченко пролил свет на подробности рекультивации полигона «Красный бор» и частично ответил на накопившиеся вопросы.



В «зеленый холм» эту огромную (более 67 га) свалку ядовитых отходов амбициозно обещают превратить уже в 2024 году. Из 70 карт на полигоне 65 — закрытые. В пяти открытых - 340 тысяч кубометров жидких отходов, которые представляют наибольшую опасность. В них покоятся соли тяжелых металлов, полихлорированные бифинилы, хлорированные водороды, кислоты.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что рекультивация обойдется в сумму свыше 10 млрд рублей, хотя еще в 2018 году работы оценивались в 40 млрд рублей.

До приезда вице-премьера на Северо-Запад предполагалось, что вокруг полигона обустроят «стену» в грунте, точнее, противофильтрационную завесу, однако эту часть рекультивации хотели вывести из основного проекта. Предполагалось, что «стена» - это строительный объект, и она не будет проходить экологическую экспертизу, хотя экологи неоднозначно высказывались о таком решении.

Как рассказал начальник управления экологического инжиниринга «Федерального экологического оператора» Михаил Щербаков, сейчас разрабатывается проект рекультивации, срок его сдачи с прохождением всех экспертиз в декабре 2021 года. При этом экспертизы — как главгос-, так и экологическая — предстоят как основной части проекта, так и «стене».



На вопросы журналистов про последовательность — а всех волновал вопрос, как «стена» превратилась в первый этап, хотя специалисты предсказывали нехорошее: из «емкости» могло проливаться как сверху, так и снизу, Щербаков заявил, что «проект будет реализовываться одним этапом. Общим. «Последовательность будет определена проектом, прошедшим государственную экологическую экспертизу. Да, в рамках концепции». И подчеркнул — да, «стена» тоже будет проходить все экспертизы, в том числе, и экологическую. С опережением на месяц от «основной» части проекта.

«Мы для ускорения ее вывели, стена пройдет отдельную экологическую экспертизу и главгос, но это не значит, что она будет реализовываться отдельно. Это просто для ускорения, потому что проектная документация по стене уже готова....Чтобы время не терять, только из-за этого. Чтобы не лежал документ, чтобы уже запускать в работу». - пояснил Щербаков недоверчивым.

«Реализация проекта может идти вообще по-другому. Стена полностью завязана с рекультивацией полигона. Поэтому ее невозможно завершить, не зарекультивировав полностью полигон», - добавил спикер.



При этом в техзадании на «стену» четко указано напрягающее: «I этап». Если использовать расхожее сравнение полигона с бомбой замедленного действия, а его рекультивацию - с разминированием, то суета вокруг стены в грунте выглядит так: договорились, что лучшие умы саперной науки разработают порядок действий, но вдруг появляется начальник, который говорит - но в любом случае, синий провод режем первым, специалистов можно не спрашивать. Собравшиеся вокруг устройства резко отскакивают в сторону и уже с безопасного расстояния пытаются всех убедить, что так нельзя.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Концепция, которую расписали на фоне московских гостей, следующая: вокруг полигона выстраивается противофильтрационная завеса, которая будет полностью закрывать все захороненные отходы. Это ограждение представляет собой многослойную конструкцию пятиметровой толщины, которая включает в себя как бетонную стену, так и слои из глины и полимерных материалов. А также датчики, которые в течение длительного времени будут вести наблюдения за стеной: как она себя ведет: держит, не держит.



Сейчас на полигоне завершается установка опытно-промышленной установки для очистки жидкой фракции с открытых карт. На выходе разработчики надеются получить воду, очищенную до уровня рыбохозяйственного назначения. «У нас нормы рыбхоза чуть ли не чище, чем водопроводная», - заверил Щербаков.

Опытной установке предстоит «отработать» 150 тонн отходов. Сейчас завершается ее монтаж. Испытания разделены на несколько этапов, первый, двухнедельный, начнется в апреле, затем двухмесячный. Полностью испытания планируется завершить в июне, их результаты лягут в основу проекта рекультивации в целом.

«Концентрат, который будет образовываться в процессе очистки, то что мы извлечем, будет использоваться для приготовления технологического грунта, который будет загружаться назад в карты и заполнять пустоты», - рассказал Щербаков.

В закрытых картах будет обустроена система отвода так или иначе накопленной воды, которая также будет фильтроваться. «Её нельзя оттуда выкачать, поэтому она будет фильтроваться на протяжении нескольких лет. Будут работать очистные, и когда полигон будет полностью рекультивирован, [в дальнейшем] будет [работать] система отвода стоков, которые будут на протяжении нескольких лет выдавливаться», - добавил спикер.



Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев рассказал, что отходы должны перевести в неопасный пятый класс.



«Открытые — данные отходы будут переведены в неопасное состояние, в пятый класс в результате обезвреживания на соответствующих установках. Это три основных этапа, связанных с физико-химической обработкой, многоступенчатой системой обратного осмоса и методом Фентона (реакция пероксида водорода с ионами железа, которая используется для разрушения многих органических веществ - прим), который позволяет убрать органику и очистить воду до параметров рыбхоза. А хвосты уже литифицируются, подбираются те сорбенты, который справятся с этой задачей и позволят концентрат перевести в неопасное состояние», - пояснил он. Справка:

Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение "Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор"»



Напомним, многолетнюю задачу рекультивации полигона с 2020 года принял на себя федеральный центр, которому Смольный передал объект. Соответственно, и Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» из городского стала федеральным учреждением. Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин назначил исполнителем работ ФГУП «РосРАО», впоследствии переименованное во ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). Дирекция и ФЭО заключили полуторамиллиардный контракт на проектирование работ. Целиком закончить рекультивацию планируется в 2024 году.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

