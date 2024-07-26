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    «Мне позвонили и сказали, что он это сделал». Названо имя мужчины, пытавшегося покончить с собой на Красной площади

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    2 комментария

    Днем 26 июля мужчина пытался покончить с собой на Красной площади в Москве. Правоохранители вовремя подошли и предотвратили трагедию.

    По предварительной информации, в инциденте участвовал 74-летний Владимир Арсеньев, сообщает MSK1.RU. Человек со схожим возрастом, именем и фамилией является президентом и генеральным директором Центрального научно-исследовательского института «Волна». Судя по данным с сайта ЦНИИ, предприятие имеет бессрочную лицензию на разработку вооружения и военной техники.

    Человек, близкий к Арсеньеву, подтвердил MSK1.RU, что Владимира задержали на Красной площади. «Мне позвонили из прокуратуры и сказали, что он это сделал», — сообщил собеседник MSK1.RU. Источник, связанный с Арсеньевым, рассказал порталу, что последние три месяца сотрудники института не получают зарплату. По данным Федеральной службы судебных приставов, имеются непогашенные задолженности по оплате труда.

    Мужчину, пытавшегося покончить с собой в центре Москвы, заметили в пятницу днем. Правоохранители забрали мужчину на допрос.

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    Комментарии 2

    28190920426 Июл 2024 в 20:00
    Охотно верю и сочувствую. Имею несколько акций одного уральского оборонного завода. В 2022-м завод получил госзаказ. Но при распределении дивидендов написали, что завод поработал "без прибыли" не указав ни одной суммы - ни нули, ни со знаком минус. Сказали, что министерство обороны выполненный госзаказ не оплатило. Задала вопрос президенту на ежегодную конференцию. Через несколько месяцев мне позвонили из областного (свердловского) комитета по промышленности и сказали, что МНЕ НАДО (?!) собрать доказательства и написать в прокуратуру! Это в смысле, чтобы его расприватизировали, да еще "моими руками"? Ха! Прокуратура как раз сейчас этим процессом увлекается по всей стране. А потом всё, что с этих заводов пойдет в бюджет, кто проконтролировать сможет? В этом году дивидендов снова нет.
    PS: Зато все очень озабочены денежными переводами в загран. банки...
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