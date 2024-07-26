«Мне позвонили и сказали, что он это сделал». Названо имя мужчины, пытавшегося покончить с собой на Красной площади

Днем 26 июля мужчина пытался покончить с собой на Красной площади в Москве. Правоохранители вовремя подошли и предотвратили трагедию.
По предварительной информации, в инциденте участвовал 74-летний Владимир Арсеньев, сообщает MSK1.RU. Человек со схожим возрастом, именем и фамилией является президентом и генеральным директором Центрального научно-исследовательского института «Волна». Судя по данным с сайта ЦНИИ, предприятие имеет бессрочную лицензию на разработку вооружения и военной техники.
Человек, близкий к Арсеньеву, подтвердил MSK1.RU, что Владимира задержали на Красной площади. «Мне позвонили из прокуратуры и сказали, что он это сделал», — сообщил собеседник MSK1.RU. Источник, связанный с Арсеньевым, рассказал порталу, что последние три месяца сотрудники института не получают зарплату. По данным Федеральной службы судебных приставов, имеются непогашенные задолженности по оплате труда.
Мужчину, пытавшегося покончить с собой в центре Москвы, заметили в пятницу днем. Правоохранители забрали мужчину на допрос.