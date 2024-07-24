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    Отстала от матери, собирая ягоды. Стали известны подробности гибели 9-летней петербурженки в лесу Ленобласти

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    Сбор ягод в Приозерском районе Ленобласти закончился гибелью ребёнка из Петербурга. В лесу девочка была вместе с матерью, но они потеряли друг друга.

    Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти 24 июля, тело ребёнка было найдено волонтёрами «Лиза Алерт» в лесу возле хутора Минаева Раздольевского сельского поселения. Следов насильственной смерти на нём не было.

    По данным «Фонтанки», волонтёры, спасатели, наряды полиции и кинолог с собакой были направлены в лес накануне около двух часов дня после звонка 42-летней петербурженки. Женщина работает директором благотворительного фонда, в её семье пятеро детей. В лесу она была с 9-летней дочерью. По предварительной информации, девочка с особенностями развития училась в коррекционной школе. На пути к озеру Лампушка мать и дочь потеряли друг друга, собирая ягоды.

    Тело девочки удалось найти через шесть часов. Точную причину её смерти предстоит установить судмедэкспертам. Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.

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