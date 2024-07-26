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    Курица вместо говядины. Арестованный генерал Булгаков мог быть замешан в поставке войскам некачественного питания

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    Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков мог быть замешан в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам. Об этом 26 июля РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

    Как сообщала ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в отношении арестованного Булгакова расследуется дело коррупционной направленности. По данным РИА, военачальник лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя свое служебное положение. Сообщается, что в отношении руководства комбината возбудили уголовное дело по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере.

    «Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции», — сказал источник издания.

    По данным ТАСС, Булгакова подозревают в растрате в особо крупном размере. По его делу проходят еще три фигуранта. Напомним, что о задержании и аресте Булгакова стало известно в пятницу, 26 июля. Ему избрали меру пресечения и отправили в СИЗО «Бутырка» в Москве.

    В сентябре 2022 года Булгакова освободили от должности. Минобороны объяснило уход замминистра «переходом на другую работу». Военнослужащего назначили генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации. Отметим, что Булгаков — последний из замминистров, назначенных при министре обороны Анатолии Сердюкове и сохранивший свой пост при Сергее Шойгу. Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение ведомства.

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