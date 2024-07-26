Курица вместо говядины. Арестованный генерал Булгаков мог быть замешан в поставке войскам некачественного питания

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков мог быть замешан в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам. Об этом 26 июля РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщала ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в отношении арестованного Булгакова расследуется дело коррупционной направленности. По данным РИА, военачальник лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя свое служебное положение. Сообщается, что в отношении руководства комбината возбудили уголовное дело по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере.