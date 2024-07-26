Бывший заместитель министра обороны Булгаков задержан по делу о коррупции

Отвечавший за материально-техническое обеспечение бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков задержан и арестован. Генерал находится в СИЗО, сообщает 26 июля РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности.
Речь идет о деле коррупционной направленности, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Сейчас с экс-замминистра проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, что в сентябре 2022 года Булгакова освободили от должности. Минобороны объяснило уход замминистра «переходом на другую работу». Военнослужащего назначили генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации. Отметим, что Булгаков — последний из замминистра, назначенных при министре обороны Анатолии Сердюкове и сохранивший свой пост при Сергее Шойгу.
Дмитрий Булгаков — генерал армии и Герой России. Уроженец Курской области является специалистом в области тылового обеспечения вооруженных сил. Военачальник прошел путь от административных должностей продовольственного склада I разряда и замначальника тыла Забайкальского военного округа до первого заместителя начальника тыла Московского военного округа. Окончив Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил, в 1997 году стал начальником штаба тыла — первым заместителем начальника тыла Вооруженных сил, а в 2008–2010 годах — начальником тыла Вооруженных сил — заместителем министра обороны. Должность замминистра обороны он получил летом 2010 года.