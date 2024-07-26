Арест генерала. Что известно о деле экс замминистра обороны РФ Булгакова

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Экс замминистра обороны России Дмитрий Булгаков задержан и арестован. Об этом стало известно в пятницу, 26 июля. Отвечавший за материально-техническое обеспечение ведомства генерал подозревается в коррупции. Рассказываем, что известно о деле.



Днем 26 июля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила об избрании меры пресечения Дмитрию Булгакову. Она заявила, что генерал арестован по делу о коррупции. Также о заключении генерала под стражу рассказала Федеральная служба безопасности.



Позже РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, начали сообщать подробности дела. Так, по предварительным данным, Булгаков мог быть замешан в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам.



«Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции», — цитировало РИА слова источника.

В деле появилось упоминание об АО «Грязинский пищевой комбинат» (Липецкая область), интересы которого, как считает следствие, лоббировал Булгаков. Позднее РИА сообщило, что в отношении руководства комбината возбудили уголовное дело по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере.



Еще апреле этого года, до начала скандала с другим замминистра обороны — Тимуром Ивановым, Басманный суд Москвы арестовал гендиректора комбината Валерия Ковалевича, а также Александра Михаленко и Эльвиру Смирнову по делу о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. Об этом сообщала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Тогда им предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

«По версии следствия, фигуранты обвиняются в ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации; контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции», — отмечала пресс-служба судов.



Сейчас, как сообщает РИА Новости, все трое проходят фигурантами по делу Булгакова.

В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорится о допросах сотрудников Минобороны России и ряда коммерческих организаций по делу Булгакова. Речь идет не только об АО «Грязинский пищевой комбинат», но и о компаниях ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара», ООО «Бруно».

По данным СПАРК, выручка фигурирующего в деле АО «Грязинский пищевой комбинат» за 2023 год составляет 9,363 миллиарда рублей. А чистая прибыль — 479,205 миллиона за тот же период. Генеральным директором компании все еще числится Валерий Ковалевич. ООО «ГПК-Продтара» является дочерней компанией комбината. Также АО «ГПК» имеет долю в уставном капитале ООО «КонсервПакЛам».



Обыски в квартире Булгакова и его супруги, как утверждается, проходили накануне ночью. Непривычное оживление и сотрудников правоохранительных органов заметил консьерж дома.

Последние данные о доходах Дмитрия Булгакова датируются 2018 годом. Как сообщает «Коммерсантъ», тогда генерал задекларировал заработок в размере 15,2 миллиона рублей, его супруга, согласно документам, получила 226 тысяч рублей. Также на 2018 год в собственности у супруги теперь бывшего замминистра обороны находился жилой дом площадью 621,8 кв. м и три земельных участка площадью 163, 321 и 2270 «квадратов». На двоих у пары есть квартира площадью в 109,5 кв. м.



Должность замминистра обороны Дмитрий Булгаков получил еще в 2010 году. Тогда главой ведомства был Анатолий Сердюков. До этого, после окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил, в 1997 году работал начальником штаба тыла — первым заместителем начальника тыла Вооруженных сил, а в 2008–2010 годах — начальником тыла Вооруженных сил — заместителем министра обороны.



Должность заместителя министра обороны Булгакову удалось сохранить и при Сергее Шойгу. Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение ведомства. От должности его освободили лишь в 2022 году с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».



«В войсках его одновременно и боялись, и уважали. Свои ошибки признавал редко», — цитировал тогда телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» одного из сослуживцев Булгакова, много лет проработавшего под его началом.

Добавим, что Дмитрий Булгаков — Герой Российской Федерации и кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, он также стал доктором экономических наук, профессором.

