Катер взял на таран пришвартованное судно на Фонтанке. ДТП на воде попало на видео

Транспортная полиция выясняет обстоятельства ДТП на воде в центре Петербурга. Момент столкновения двух судов попал в объектив камеры наблюдения.
Около шести часов вечера 24 июля в дежурную часть полиции Петербурга на водном транспорте поступила информация о происшествии на реке Фонтанке, сообщает 26 июля пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что катер, который шел по течению, врезался в пришвартованное маломерное судно.
В результате навала судно получило многочисленные сколы и царапины на лакокрасочном покрытии правого борта, трещины на привальном брусе и трещину на корпусе пульта управления судоводителя. У катера есть небольшие затертости и повреждения лакокрасочного покрытия с правой стороны. Люди, к счастью, не пострадали. Разлива нефтепродуктов тоже не произошло.
Транспортная полиция ведет проверку по факту случившегося. Участников проверили на алкоголь, но состояние опьянения не установлено.